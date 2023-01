¿Nube u ovni? Aparece imagen surrealista sobre Turquía

Una enorme nube con forma de ovni apareció sobre una ciudad en Turquía, cambiando de color de naranja a rosa y luego a amarillo a medida que el amanecer caía en cascada sobre ella, indicaron medios internacionales.

Los espectadores vieron la "vista surrealista" sobre Bursa el jueves 19 de enero, informó TRT World, compartiendo un video en Twitter. La formación ovalada de doble anillo parecía asomarse a la ciudad desde detrás de la ladera de una montaña cercana, según muestran las fotos.

La forma duró aproximadamente una hora antes de desaparecer del cielo, informó la Agencia Anadolu.



A pink, strange UFO-like cloud formed and hovered over Bursa, Turkey this week, leaving many puzzled. The country's meteorological service identified it as a lenticular cloud, which forms from wind fluctuations and indicates turbulence moving downward in the sky. pic.twitter.com/HO6c760Q1a

