¡No es Visa! Este es el permiso especial que necesitarán los mexicanos para viajar a Europa

Los mexicanos que deseen viajar a Europa necesitarán, a partir de mayo de 2023, de un permiso especial, que les permitirá visitar los países del llamado Espacio Shengen, sin embargo no se trata de una visa.

La Unión Europea (UE) ideó el llamado Sistema Europeo de Información y Autorización de Viaje (ETIAS, por sus siglas en inglés) para aquellos países que, como México, actualmente están exentos de visa para viajar al Espacio Shengen.



En la página, la Unión Europea explica todos los requisitos para obtener este permiso especial, o “exención de visa europea”, cuyo objetivo es simplificar el proceso de autorización de entrada al Espacio Schengen. Además, se busca mejorar la seguridad fronteriza, reducir la inmigración ilegal a Europa y protección contra actividades criminales y terroristas.

Una vez que entre en vigor, ETIAS permitirá a los viajeros realizar viajes a Europa de menos de 90 días cada uno por un periodo de tres años.

Se trata de un sistema que se ideó hace varios años, pero que apenas tomó forma. Se pensó porque muchos países no requieren visa para entrar a Europa y, por tanto, el historial de los visitantes sólo era verificado una vez en el lugar de destino. Eso representaba más trabajo, burocracia, tiempo de espera al bajar del avión y riesgos para la nación destino.

“Este permiso de viaje europeo facilitará la identificación de posibles amenazas y riesgos asociados con las personas que desean viajar a cualquiera de los países en la Zona Schengen”, señala el sitio donde se explica cómo funciona ETIAS.

Hasta ahora, 60 países están señalados entre los que necesitarán ETIAS para poder visitar el Espacio Schengen, ya sea por turismo o negocios.

Gautier Mignot, embajador de la Unión Europea en México, aclaró este miércoles que los países de ese bloque no van a pedir una visa a los viajeros mexicanos.

"Se tratará de una autorización de viaje obtenida en línea o por app (aplicación)", escribió Mignot en Twitter.

El permiso especial tendrá un costo de 7 euros (unos 149 pesos mexicanos al tipo de cambio de este miércoles) y obtenerlos sólo tomará unos minutos, añadió el diplomático europeo.

Reiteró que no se pedirá antes de 2023 y no será solamente para mexicanos.



No, la Unión Europea no va a exigir una visa a los viajeros mexicanos:

1/ se tratará de una autorización de viaje obtenida en línea o por app, y normalmente en unos minutos, por 7€

2/ no se va a aplicar antes del 2023

3/ no será solamente para Mexicanos.https://t.co/F65AgOuoZ4

— Gautier Mignot (@GautierMignot2) June 9, 2022