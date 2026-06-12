Washington.— Las autoridades estadounidenses han ubicado a 146 mil menores que entraron en los últimos años de forma ilegal y sin acompañamiento en el país, pero aún faltan 300 mil para localizar, declararon este jueves miembros del gobierno de Donald Trump.

Unos 52 millones de inmigrantes (nacidos fuera de Estados Unidos) viven actualmente en el país, de acuerdo con el centro de análisis Pew Center, con datos oficiales de agosto de 2025. Unos 14 millones están en situación irregular, un récord histórico, según datos de 2023.

“Hemos encontrado a 146 mil chicos hasta ahora. Aún tenemos a cerca de 300 mil desaparecidos”, declaró en rueda de prensa el secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin.

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Según el gobierno, la mayoría de los menores identificados estaban en hogares de acogida, donde eran enviados de forma provisional tras ser detenidos por las fuerzas del orden.

Según la directora interna de la Oficina de Reasentamiento de Refugiados (ORR), Angie Salazar, se identifican “más de 81 mil direcciones que fueron utilizadas repetidamente para acoger a niños”. En muchos de esos hogares las familias de acogida tenían numerosos menores a su cargo. Sin detallar cuántos, el responsable afirmó además que algunos de los 146 mil menores identificados sufrieron abusos sexuales, algunos cometieron crímenes y otros fallecieron.

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Las autoridades del gobierno anterior “permitieron que patrocinadores sin verificar vinieran a recoger a 450 mil niños en nuestras fronteras”, acusó Mullin.

De acuerdo con un informe interno del DHS de marzo de 2025, “de los 448 mil 820 menores no acompañados que ICE [la agencia de control migratorio] transfirió a la ORRR entre 2019 y 2023, la mayoría fueron entregados a patrocinadores”. Los menores indocumentados que ahora son adultos están en proceso de deportación. Mullin afirmó que actualmente sólo hay una instalación, en Texas, para acoger a familias con menores que ingresan ilegalmente por el sur, porque los controles fronterizos reducen el problema.

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