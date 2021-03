Mueren 10 mexicanos en choque en California, informa SRE

Roberto Velasco Álvarez, director General para América del Norte, informó del fallecimiento de 10 connacionales en un accidente automovilístico ocurrido cerca de la frontera entre México y Estados Unidos.

A través de Twitter, Velasco Álvarez detalló que continuarán en comunicación con autoridades del consulado de México en Caléxico, California, a fin de asistir a las personas mexicanas fallecidas y heridas.

El diario Los Angeles Times publicó que el accidente dejó 13 muertos y se registró cerca de la frontera con México. Afirma que la camioneta transportaba a más de 24 personas, posiblemente a 28.



De acuerdo al medio estadounidense un portavoz de la oficina de el Centro de la Patrulla de Caminos de California declaró que la camioneta modelo SUV Ford Expedition transportaba cerca de 25 personas, sin embargo, el vehículo está construido para siete u ocho pasajeros.

También se dijo por parte de autoridades que las personas que iban dentro del vehículo tenían entre 16 y 55 años. Además de que 12 personas murieron en el accidente y otra murió en el Centro Médico Regional El Centro.



#BREAKING first #SKYFOX image of mass casualty crash east of San Diego in Imperial County. At least 15 confirmed dead... 27 people... 27 reported in the SUV. More details as we get them on @FOXLA pic.twitter.com/ermLfEKtGL

— Pete Wilgoren (@WILGOREN) March 2, 2021