[Publicidad]
Un bebé de 18 meses hallado dentro de un auto en el aparcamiento de un hospital universitario de Marsella, en el sureste de Francia, perdió la vida, indicó el centro, cuando una ola de calor sacude el país.
Los bomberos de la segunda ciudad de Francia indicaron que fueron alertados el martes poco antes de las 14H00 (12H00 GMT) de la presencia del menor, al que trasladaron a las urgencias pediátricas del hospital.
El lunes, dos hermanos de 2 y 4 años también fueron hallados muertos dentro del auto de su familia en Carpentras, en el sureste de Francia. Y el miércoles, otro menor de 3 años murió también dentro de un vehículo familiar en Saint-Gratien, al noroeste de París.
Lee también "Hay que acostumbrarse" a las olas de calor, dice la OMM ante temperaturas récord en Europa; el continente se ha calentado 2 grados
mcc
[Publicidad]
Más información
Mundo
Cárteles mexicanos controlan producción de metanfetamina en Norteamérica: ONU; son los principales proveedores de esa droga
Nación
Indep alista subasta de inmuebles por caso Odebrecht y Agronitrogenados; recursos serán destinados al pueblo, dice Sheinbaum
Nación
Sheinbaum ve motivos electorales en dichos del secretario de Seguridad de EU sobre cárteles; "no queremos que usen a México", dice
Nación
Terremotos en Venezuela: Sheinbaum sostiene llamada con Delcy Rodríguez; expresa sus condolencias y asegura ayuda humanitaria
Noticias
ÚLTIMA HORA: se registra un sismo de magnitud 5,4 cerca de Puerto Rico tras la terremotos en Venezuela. VIDEO
Noticias
ALERTA en Venezuela: casi 600 muertos y más de 50 mil desaparecidos tras el devastador doble terremoto
Noticias
Olvidan a bebé de 18 meses en un auto y muere en medio de histórica ola de calor en Francia
Noticias
¿Qué pasó en Pekín? Restos de un avión y una enorme columna de humo en el rascacielo más alto de la ciudad