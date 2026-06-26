Un bebé de 18 meses hallado dentro de un auto en el aparcamiento de un hospital universitario de Marsella, en el sureste de Francia, perdió la vida, indicó el centro, cuando una ola de calor sacude el país.

Los bomberos de la segunda ciudad de Francia indicaron que fueron alertados el martes poco antes de las 14H00 (12H00 GMT) de la presencia del menor, al que trasladaron a las urgencias pediátricas del hospital.

El lunes, dos hermanos de 2 y 4 años también fueron hallados muertos dentro del auto de su familia en Carpentras, en el sureste de Francia. Y el miércoles, otro menor de 3 años murió también dentro de un vehículo familiar en Saint-Gratien, al noroeste de París.

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