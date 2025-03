Londres. La primera ministra de Islandia aceptó el domingo la renuncia de la ministra de la infancia de la nación insular del Atlántico Norte, quien dejó el gobierno debido a una relación que tuvo con un adolescente hace más de tres décadas.

Ásthildur Lóa Thórsdóttir dimitió después de que la emisora nacional RUV revelara la semana pasada que tuvo un hijo hace 35 años cuando ella tenía 23 años y el padre del bebé tenía 16. RUV informó que la relación comenzó después de que la pareja se conociera en un grupo juvenil de la iglesia cuando el adolescente tenía 15 años.

La edad de consentimiento sexual en Islandia es de 15 años, pero es un delito que un adulto tenga relaciones sexuales con un adolescente al que enseñe, emplee o asesore.

Thórsdóttir confirmó la relación en un comunicado, diciendo que no era líder del grupo religioso, solo un miembro, y que "las relaciones entre personas de esa edad no eran en absoluto infrecuentes, aunque no fueran deseables".

Afirmó que la relación duró solo unas pocas semanas, aunque el padre estuvo presente en el nacimiento del niño.

RUV informó que el padre buscó acceso al hijo de la pareja a través del gobierno y la iglesia, pero solo se le concedieron visitas ocasionales, aunque pagó la manutención del niño durante 18 años.

Thórsdóttir, quien dijo que el padre había hecho poco intento por establecer una relación con su hijo, renunció oficialmente en una reunión del Consejo de Estado el domingo, que involucró a ministros del gobierno y a la presidenta Halla Tómasdóttir.

La primera ministra de Islandia dijo que Thórsdóttir se había reunido con los tres líderes de los partidos del país, pero que había sido ella quien había decidido renunciar.

“Discutimos las opciones juntas y escuchamos su explicación detallada del asunto por primera vez en esa reunión”, declaró la primera ministra, Kristrún Frostadóttir, en una conferencia de prensa el viernes, según informó el medio RUV. La líder reiteró que Thórsdóttir asumió rápidamente su responsabilidad al dimitir.

Aunque ha dejado el gobierno, sigue siendo legisladora por el Partido Popular, que forma parte de un gobierno de coalición liderado por la primera ministra Kristrún Frostadóttir de la Alianza Socialdemócrata.

Islandia es una nación insular volcánica situada debajo del círculo polar ártico con una población de menos de 400 mil habitantes. Su parlamento, fundado en el año 930 por colonos vikingos, es posiblemente la legislatura más antigua del mundo.

