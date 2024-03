Tras la denuncia de la diputada de Unión por la Patria Victoria Tolosa Paz, el presidente Javier Milei habló sobre el aumento de su sueldo y anunció que derogará el decreto que incrementó las dietas de las líneas del poder Ejecutivo. “Cada día que pasa encontramos una nueva norma que favorecía a los políticos y perjudicaba a los argentinos”, afirmó el mandatario.

A través de su cuenta de X, el Presidente se refirió a la polémica que se desató a raíz de las afirmaciones de Tolosa Paz y culpó a la expresidenta Cristina Kirchner. “Me acaban de informar que producto de un decreto firmado por la ex presidenta Cristina en el año 2010, que establecía que los cargos políticos siempre debían cobrar más que los empleados de la administración pública, se otorgó un aumento automático a la planta política de este gobierno”, comenzó Milei, explicando por qué se publicó el decreto 206/24.

Me acaban de informar que producto de un decreto firmado por la ex presidenta Cristina Kirchner en el año 2010, que establecía que los cargos políticos siempre debían cobrar más que los empleados de la administración pública, se otorgó un aumento automático a la planta política… — Javier Milei (@JMilei) March 9, 2024

Tal como había pedido dar marcha atrás con el aumento del 30% de los diputados y senadores, el presidente ratificó la suspensión de los incrementos en el Ejecutivo. “Cada día que pasa encontramos una nueva norma que favorecía a los políticos y perjudicaba a los argentinos. Con nosotros los perjudicados van a ser los políticos. Obviamente vamos a derogar ese decreto y retrotraer cualquier aumento que la planta política haya percibido”, continuó el mandatario.

Tras ello, en línea con sus repetidas afirmaciones contra los sueldos altos en la administración pública, sentenció: “En un momento de crisis como el actual en el que la sociedad argentina está realizando un esfuerzo heroico los políticos tienen que ser los primeros en poner el hombro. Se acabó la joda de la política”.

La exmandataria Cristina Kirchner respondió: "Lo hacía más valiente Presidente. Resulta que se descubre que usted y sus funcionarios se aumentaron el sueldo un 48% ¿y no se le ocurre mejor excusa que echarme la culpa a mí, por un decreto que firmé hace 14 años? Mejor ni le digo a quién me hace acordar, con esto de echarle la culpa a una mujer. Más casta y menos original no se consigue".

Lo hacía más valiente Presidente. Resulta que se descubre que usted y sus funcionarios se aumentaron el sueldo un 48% ¿y no se le ocurre mejor excusa que echarme la culpa a mí, por un decreto que firmé hace 14 años? Mejor ni le digo a quién me hace acordar, con esto de echarle la… pic.twitter.com/KOBgU3ySg0 — Cristina Kirchner (@CFKArgentina) March 9, 2024

Alistan proyecto para derogar las subidas a legisladores de ambas Cámaras en Argentina

Este anuncio se da luego de que Tolosa Paz acusara al presidente de hacer una “escenificación pública” y tener “doble vara” por oponerse a los incrementos de los legisladores, ya que denunció que el mandatario se aumentó su salario casi 50% en los primeros meses del año. La dirigente platense fue avalada por el expresidente Alberto Fernández, quien compartió rápidamente su mensaje.

“El presidente nos miente a todos los argentinos y argentinas. Firmó un decreto el 29 de febrero donde se aplicó aumento a todos los cargos jerárquicos del Poder Ejecutivo nacional, pero luego hace una escenificación pública de que el aumento injusto es el de los diputados y senadores”, se quejó esta mañana Tolosa Paz en la red social X.

CON LA BANDERA DE LA AUSTERIDAD MILEI NOS MIENTE



El Presidente nos miente a todos los Argentinos y Argentinas,



El Presidente firmó un decreto el 29 de Febrero donde se aplicó aumento a todos los cargos jerárquicos del poder ejecutivo nacional pero luego hace una escenificación… pic.twitter.com/grNKZVDstD — Victoria Tolosa Paz (@vtolosapaz) March 9, 2024

“¿Saben cuánto aumentó el salario del Presidente, los ministros, los secretarios y los subsecretarios de Estado? Aumentó 48% entre enero y febrero”, aseguró la exministra de Desarrollo Social.

Dijo entonces que, por ese motivo, con otros diputados de Unión por la Patria (UP) van a presentar un proyecto para derogar las subas que Martín Menem y Victoria Villarruel concedieron a legisladores de ambas Cámaras, pero advirtió que también van a pedir que se derogue este aumento que decretó Milei “y que impactó directamente sobre la liquidación de su propio salario y el de los altos cargos de su gobierno “.

Asimismo, Tolosa Paz comentó que en la nueva iniciativa que emergerá de la bancada opositora pedirán que se suspenda el traslado de las subas paritarias para los altos cargos jerárquicos en todos los poderes del Estado: Legislativo, Ejecutivo y Judicial.

“Un ejemplo para que entiendan: un secretario de Estado en enero cobró $3.282.709,47 y en febrero obtuvo un salario de $4.864.945,09. El incremento fue del 48% real. Les adjunto un cuadrito para que vean cómo nos mienten”, marcó la dirigente, junto a una tabla de subas que muestra que el líder libertario cobró, en bruto, $4.068.738 en enero y 6.025.801 en febrero.

