Mike Pompeo explota contra periodista por preguntarle sobre el caso de Ucrania

Gritos, miradas fulminantes y palabrotas. El secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, perdió los estribos ante una periodista que le preguntó sobre la postura de su gobierno sobre el caso de Ucrania, un país que está en el centro del juicio político contra el presidente Donald Trump.

Todo empezó cuando Pompeo dio temprano una entrevista en persona a la radio NPR. Gran parte de la discusión fue sobre el acuerdo con Irán, pero la periodista Mary Louise Kelly cerró preguntándole a Pompeo sobre Ucrania.

Los demócratas acusaron a Trump de abusar de su cargo para presionar a Kiev para que investigara a Joe Biden, su potencial contrincante en las elecciones, cargo por el que Trump ha sido acusado y actualmente se enfrenta a un juicio político en el Senado de Estados Unidos.

Pompeo, cercano colaborador de Trump, ha sido acusado de no haber defendido personalmente a Marie Yovanovitch, la exembajadora de Estados Unidos en Ucrania. La diplomática fue llamada de manera abrupta para volver a su país en la primavera boreal pasada, luego de ser sometida a una campaña de desprestigio dirigida por Rudy Giuliani, abogado personal del presidente.

"¿Le debe una disculpa a la embajadora Marie Yovanovitch?", preguntó Kelly a Pompeo.

Siguió un tenso intercambio, en el que Pompeo dijo que había "defendido a todos los funcionarios del Departamento de Estado", mientras Kelly preguntó en vano cuándo había defendido públicamente a Yovanovitch.

"He dicho todo lo que iba a decir hoy. Gracias", dijo Pompeo terminando la entrevista.



At the end of this remarkable exchange, during which @NPRKelly asks @SecPompeo why he hasn't defended Amb. Marie Yovanovitch, the Secretary of State ends the interview: pic.twitter.com/WJkrDsduwH

— David Gura (@davidgura) January 24, 2020