Bruselas.— México y la Unión Europea (UE) han decidido avanzar en la modernización de sus lazos comerciales manteniendo la enorme brecha existente en innovación, un ámbito fundamental para el desarrollo, el crecimiento y la competitividad económica.

El rezago de México con relación a la Europa rica sigue siendo significativo, pese a que desde 2000 adoptaron un marco institucional para incrementar el bienestar colectivo. En algunos ámbitos, la brecha está creciendo en vez de acortarse, de acuerdo con el informe elaborado por la Comisión Europea para medir y comparar la capacidad de innovación de la UE con economías competidoras a nivel mundial. De acuerdo con la Dirección General de la Comisión Europea sobre Mercado Interior, la Industria y la Empresa, la innovación es importante porque favorece el crecimiento de la productividad y la creación de actividades de alto valor añadido.

Además, refuerza la capacidad de los países para hacer frente a varios retos a la vez, como el cambio climático, la transición digital, la seguridad sanitaria, la defensa y las dependencias en tecnologías e insumos críticos. Sostiene que, en un contexto de rivalidad geopolítica, fragmentación económica, perturbaciones en las cadenas de suministro, cambios tecnológicos acelerados y creciente presión sobre los sectores estratégicos, la innovación dejó de ser una mera cuestión de productividad y crecimiento, constituye una condición indispensable para la competitividad, la resiliencia y la capacidad de los países para actuar en defensa de sus propios intereses estratégicos.

El documento elaborado por un grupo de expertos, entre ellos los consultores Anna Gotti, Veronika Juhasz y Dimitrios Kotsis, clasifica a México en el bloque de innovadores emergentes, junto con India, Brasil, Sudáfrica y Chile. De acuerdo con la metodología europea, que agrupa aproximadamente 32 indicadores de medición en la materia, el desempeño de la UE es aproximadamente 3.2 veces mayor que el de México. “México es un innovador emergente, con un rendimiento de 31% de la media de la UE en 2026. Su rendimiento se sitúa por debajo de la media de los innovadores emergentes de la UE y de los países vecinos”. Brasil saca un puntaje superior al de México, 48.5% respecto a la media de la UE; al igual que la India, 49.4%; Sudáfrica, 37.3%, y Chile, 36.1%.

La calificación de México en el índice de innovación con respecto a la UE representa una mejora de 5.7 puntos en 2026 con relación a 2019, y de 1.1 puntos con respecto a 2025. India presenció una mejora del puntaje de 10.5 con relación a 2019; Brasil de 5.7 unidades, y Sudáfrica 3.2. “Los puntos fuertes relativos del país [México] son las solicitudes de marcas registradas, las exportaciones de productos de tecnología media y alta, y su población con estudios superiores”.

“Sus puntos relativamente débiles son las publicaciones científicas que se encuentran entre las 10% más citadas, el gasto en innovación y desarrollo I+D en el sector empresarial y las solicitudes de patentes conforme al Tratado de Cooperación en materia de patentes [PCT]”. México también figura en los peldaños más bajos en el rubro de las publicaciones conjuntas entre público y privado, especialistas empleados en tecnologías de la información, y en el gasto realizado por el sector público en investigación y desarrollo.

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“La dinámica empresarial y las condiciones de gobernanza influyen en resultados de la innovación. Los indicadores relacionados con la gobernanza, entre ellos el Estado de derecho y la percepción de la corrupción, sitúan generalmente a la UE en los primeros puestos a nivel mundial (...) Mientras que países emergentes en materia de innovación, como Brasil, India, Sudáfrica y México, se enfrentan a retos persistentes en materia de gobernanza que lastran su potencial de innovación”.

La década en curso se ha caracterizado por acontecimientos que han provocado cambios drásticos a nivel planetario, como la pandemia y la guerra en curso de Rusia contra Ucrania. La creciente competencia entre las potencias geopolíticas ha puesto en peligro el orden mundial basado en la apertura, la cooperación y las normas. Dos palabras han cobrado particular relevancia en debates académicos y políticos de toda Europa: innovación y resiliencia.

Europa sigue obteniendo buenos resultados en materia de innovación, con un crecimiento constante a lo largo del tiempo. Según el índice de 2026, el rendimiento de la UE en materia de innovación aumentó en 11.6 puntos porcentuales desde 2019, el doble que México.

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En cuanto a los socios comunitarios, Suecia, Dinamarca y los Países Bajos son “líderes en innovación”, seguidos por Finlandia. En el último reporte, la pequeña isla de Malta destaca como un socio que “ha logrado avances notables, superando por primera vez el umbral de los fuertes innovadores”.

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