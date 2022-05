Masacre Texas. Estos son los rostros de las víctimas del tiroteo en Uvalde

Un joven de 18 años mató al menos a 19 niños y dos maestras este martes en un tiroteo en una escuela primaria en Uvalde, en Texas, Estados Unidos.

Los niños fallecidos tenían entre siete y diez años. Algunos de ellos acababan de recibir premios por su gran trabajo escolar. El sospechoso, identificado como Salvador N, fue abatido por la policía en la escena del crimen.



Rostros de las víctimas de la masacre en una escuela primaria de Texas

Una de las víctimas es un niño de 10 años al que le encantaba bailar. Otra, una niña que murió mientras intentaba llamar a la policía.

Es el tiroteo más mortífero registrado en una escuela primaria estadounidense desde que 20 niños y seis adultos murieron en la escuela primaria de Sandy Hook, en Connecticut, hace una década.



Estos son los rostros de las víctimas de la masacre en una escuela primaria de Texas:

Nevaeh Bravo

La noche del martes, la familia de Nevaeh recibió la confirmación de que la niña estaba entre las víctimas fatales.



En Facebook, una persona que se identificó como su prima posteó: “Nuestra Nevaeh ha sido encontrada. Está volando con los ángeles en el cielo. Te amamos mucho, princesa”.

Amerie Garza



El jefe de la oficina de prensa de la Casa Blanca, Jonathan Lemire publicó en Twitter la foto de Amerie, mencionando que era una de las víctimas y que la imagen fue tomada horas antes de la tragedia.



Amerie Jo Garza, 10 She was killed in her Texas school hours after this photo was taken pic.twitter.com/PLHXzmUGT7 — Jonathan Lemire (@JonLemire) May 25, 2022





Irma Garcia



Es una de las maestras asesinadas. Fue nominada como maestra del año por su distrito escolar en 2019. Ella y Eva Mireles llevaban trabajando juntas desde hacía cinco años.

Casada desde hacía 24 años, era madre de cuatro hijos y le gustaba hacer barbacoas con su marido y escuchar música.

Su hijo dijo que un amigo de las fuerzas del orden que estaba en la escena vio a su madre protegiendo a sus estudiantes mientras el pistolero abrió fuego, informó la cadena estadounidense NBC.

Otro miembro de la familia, su sobrino John, escribió en las redes sociales: "Mi tía no lo consiguió, se sacrificó protegiendo a los niños de su clase".

"IRMA GARCÍA ES SU NOMBRE y murió como una HEROÍNA. Era amada por muchos y se la echará mucho de menos".





My tia did not make it, she sacrificed herself protecting the kids in her classroom, i beg of you to keep my family including all of her family in y’all’s prayers , IRMA GARCIA IS HER NAME and she died a HERO. she was loved by many and will truly be missed. pic.twitter.com/2XpdJA0q8x — john martinez (@fuhknjo) May 25, 2022

Uziyah Garcia

Uziyah García, de 8 años, era el "niño más dulce que he conocido", destacó su abuelo, Manny Renfro.

Renfro recordó la última vez que había visto a su nieto durante las vacaciones escolares, que aprovecharon para practicar pases de fútbol juntos.

"Era un niño muy rápido y podía atrapar la pelota muy bien", indicó su abuelo. "Había ciertas jugadas que yo hacía, que él recordaba y las hacía exactamente como las habíamos practicado".





REST IN PEACE, UZIYAH GARCIA. The 8-year-old died in the Uvalde elementary school shooting. His grandfather, Manny Renfro, shared this photo of him with AP. "The sweetest little boy that I've ever known," Renfro said. What we know about the victims: https://t.co/mQ8EkzyCGU pic.twitter.com/GptHKF76wo — WFAA (@wfaa) May 25, 2022

Ellie Garcia

El padre de Ellie García dijo que su hija, que tenía 10 años, era "una muñeca y la más feliz de todas".

Xavier Lopez



Lisa Garza, de 54 años y residente de Arlington, Texas, lloró la muerte de su primo, Xavier Javier López, quien había estado esperando ansioso la llegada del verano para nadar.

“Era simplemente un niño de 10 años cariñoso que disfrutaba de la vida, sin saber que hoy iba a ocurrir esta tragedia”, apuntó. “Era muy jovial. Le encantaba bailar con sus hermanos y con su madre. Esto nos ha afectado a todos”.

Además, lamentó lo que calificó como una regulación de armas poco estricta. “Deberíamos tener más restricciones, especialmente si estos chicos no están en sus cabales y todo lo que quieren hacer es herir a la gente, especialmente a niños inocentes que van a las escuelas”, afirmó Garza.

Xavier Lopez, 10. He was a 4th grader at Robb Elementary. His family confirms he died in today’s school shooting. pic.twitter.com/Qp2JatwZ4O — Dillon Collier (@dilloncollier) May 25, 2022

Maite Rodriguez

Un primo de Maite Rodríguez ha confirmado su muerte en Facebook, llamando a Maite un "ángel hermoso".

Makenna Elrod

La hermana de Makenna Lee Elrod escribió en Twitter: "Mi hermana pequeña ha sido finalmente encontrada en una sala de clases". "les pido que abracen a sus seres queridos".



Tess Marie Mata



La hermana de Tess Marie Mata la despidió en Twitter. "Mi hermosa ángel eres amada muy profundamente".





My precious angel you are loved so deeply. In my eyes you are not a victim but a survivor. I love you always and past forever baby sister, may your wings soar higher then you could ever dream. Till we meet again Tess Marie, love your big sissy pic.twitter.com/ziEAe6bsFE — Faith Mata (@faithmataa) May 25, 2022

Annabelle Rodriguez

La estudiante de tercer grado Annabell Guadalupe Rodríguez también fue asesinada, dijeron familiares a KHOU, una estación de televisión afiliada a CBS.



REST IN PEACE, ANNABELLE RODRIGUEZ. The 10-year-old's family confirmed to ABC News that she was among the victims who died in the Uvalde school shooting. Her family also said Annabelle's cousin died in the shooting. What we know about the victims: https://t.co/xFVDk2r3p6 pic.twitter.com/zddXvwcYep — WFAA (@wfaa) May 25, 2022

Rogelio Torres



Federico Torres corrió a la escuela para obtener información sobre su hijo Rogelio, de 10 años. En declaraciones a la televisora KHOU-TV, dijo que rezaba para que encontraran a su hijo “sano y salvo... Por favor, si saben algo, háganoslo saber”.

Alithia Ramirez

“Tratando de encontrar a mi hija Alithia. Llamé a todos los hospitales y nada”, escribió su padre Ryan Ramírez en Facebook.



Jayce Luevanos



Jayce Carmelo Luevanos, quien aparentemente es el primo de Jaliah según las fotografías compartidas por la familia, fue reconocido como víctima por su tía. "Todavía no puedo creer que nunca te volveremos a ver", escribió en Facebook.



19 children killed. 2 teachers. And many more injured.

Jayce Carmelo Luevanos

Jailah Nicole Silguero pic.twitter.com/w7O7NSfvRR — Mireya Villarreal (@ABCMireya) May 25, 2022





Jailah Silguero

Miranda Mathis

Eliahana Cruz Torres

De 10 años, estaba en el salón de clases donde se atrincheró Ramos. Su abuelo, Adolfo Cruz, de 69 años, confirmó a la cadena ABC News la muerte de la menor. Cruz, quien se dedica a reparar aires acondicionados, señaló que su nieta no quería ir a la escuela, pero su familia insistió. Durante horas, el abuelo esperó afuera de la escuela, esperando noticias. El resto de la familia estaba repartida entre el hospital y el Centro Cívico. “Espero que esté viva”, decía esperanzado. Por la noche, se les informó que Eliahana no había sobrevivido.



NEW: This is 10 y/o Elijah Cruz Torres, a fourth grader at Robb Elementary School in Uvalde, TX. Her grandfather tells me she is missing, and they are worried sick. She didn’t want to go to school today, but they told her she has to. He is waiting for any news on her. @FoxNews pic.twitter.com/Gp3ocVHPPV — Bill Melugin (@BillFOXLA) May 25, 2022

Lexi Rubio

Los familiares de Alexandria Aniyah "Lexi" Rubio han confirmado su muerte en las redes sociales. Su prima la describió como una "luz brillante en la vida de todos".

Jose Flores

La muerte de José Flores fue confirmada por su tío, Christopher Salazar.



Jose Flores, 10, was a 4th-grader at Robb who loved to play baseball, according to his uncle Christopher Salazar, who confirmed his nephew’s death.

“He was a very happy little boy. He loved both his parents … and loved to laugh & have fun.” https://t.co/0i8z5AlZqw pic.twitter.com/IXNN5CfxUd — Andrew deGrandpré (@adegrandpre) May 25, 2022

Con información de BBC, agencias y redes sociales

