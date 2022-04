Teherán.- Las autoridades iraníes ordenaron este lunes el arresto de los sospechosos de haber torturado hasta la muerte a un oso en un aldea de la provincia de Ardabil, en el noroeste de Irán, informó la agencia oficial Irna.

Los habitantes de Namin "habían capturado al animal" recurriendo a "métodos inapropiados", informaron los guardias forestales, citados por Irna.

"Lo persiguieron y lo golpearon (...) después lo atropellaron utilizando un tractor, quebrándole una pierna, la cadera y dañándole la columna vertebral", agregó el informe.

Un fotografía publicada por la agencia Irna que muestra al oso con una cuerda al cuello, atado a un retroexcavadora, con las patas traseras atrapadas por las ruedas de un tractor, generó conmoción en el país.

