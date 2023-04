Una mujer fue detenida por el asesinato de su bebé recién nacido, luego de que lo alimentará “con la luz del sol”, tras haber sido forzada por su pareja en Rusia, según declararon familiares de la mujer.

De acuerdo con The Mirror, el padre Maxim Lyutyi, de 43 años le prohibió a su pareja Oxana Mironova, de 33 años, que alimentara al menor con comida, ya que el hombre -quien es entrenador de estilo de vida- quería criar al bebé haciendo “prana”, una dieta que consiste en pasar mucho tiempo sin comida ni agua mientras "se alimentan del sol".

El padre del bebé de nombre Kosmos, es conocido como "alimentista crudo radical", informó Zvezda News, y fue detenido por separado por resistirse a la policía.

Según autoridades locales el sujeto fue detenido y acusado de “negligencia” luego de que estuviera dos meses bajo sospecha de tortura infantil.

Se cree que el 'fanático de la comida cruda' estuvo involucrado en algún tipo de culto.

“Quería experimentar con el niño, alimentarlo únicamente con el sol y luego anunciar a los demás que así es como se puede comer”, dijo la madre de Oxana, Galina, quien lo acusa de dirigir una “secta”.

Abuela acusa al padre del menor de "esclavizar" a su hija

La abuela del menor detalló que el padre habría obligado a Oxana a estar en una secta y "esclavizarla" para hacer todo lo que el hombre pedía.

“Estaba en contra de que mi hija estuviera en esta secta. Lo sentí todo y le dije que Maxim estaba loco, pero no me escuchó. Oxana vivía allí como un conejillo de indias. Cada vez se volvía más fría conmigo…. Ella era su esclava, dijo.

Sin embargo, pese a las peticiones de Lyutyi, Oxana amamantaba a su hijo a escondidas, sin embargo, su pareja la habría dejado sin dinero por lo que tenia que acudir con su madre Galina para poder comprar alimento.

“Él le prohibió alimentar al niño. Oxana me dijo que ella alimentó al bebé a escondidas, pero que no tenía suficiente dinero, porque él no le dio nada. Le envié dinero a Oxana para comida de mi pensión. Ella secretamente compró comida para bebés”.

Ambos padres permanecen detenidos, con la Sra. Mironova bajo arresto domiciliario acusada por las autoridades rusas de negligencia.

