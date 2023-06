El ministro de Defensa de Rusia, Serguéi Shoigú, podría ser destituido tras la rebelión armada del Grupo Wagner en Moscú, indicó la académica de la UNAM, Talya Iscan.

En entrevista con EL UNIVERAL, la especialista en temas de seguridad y política internacional señaló que existen grandes posibilidades de que el presidente Vladimir Putin haga cambios en la cabeza del sector de defensa en Rusia tras el desafío que representaron el Grupo Wagner y su líder, Yevgueni Prigozhin.

El viernes pasado, el Grupo Wagner, encabezado por Prigozhin, se rebeló y exigió la destitución de Shoigú, entre otros puntos. Tras tomar una ciudad, y con la mediación del presidente bielorruso, Alexander Lukashenko, cedieron y ayer Prigozhin partió a Bielorrusia.

“Ese incidente hizo que el grupo de mercenarios tuviera voz”, explicó Iscan. Lo que suceda, detalló, “va a depender mucho de lo negociado entre el Grupo Wagner y el presidente de Bielorrusia, Alexander Lukashenko, así como las futuras pláticas que va a tener Wagner con el gobierno ruso, aunque aún debemos esperar a ver cómo contesta el gobierno de Putin. Yo creo que el puesto de Shoigú está en riesgo”, aseguró.

El domingo pasado el Grupo Wagner, liderado por Prigozhin, se amotinó y marchó hacia Moscú, con el fin de exigir la destitución del ministro de Defensa de Rusia ante la falta de armamento y ataques registrados contra miembros del grupo paramilitar, lo que desató la incertidumbre entre la población rusa.

Para Iscan, aunque este movimiento causó un duro impacto en el gobierno de Putin, éste ha optado por recurrir a la narrativa del nacionalismo.

“Este ataque puede, muy sorprendentemente, impulsar a nivel interno el discurso del nacionalismo y pragmatismo de Putin. Es posible que después de esto, la gente que no apoyaba a Putin directamente lo apoye”.

La experta considera que si bien “lo que sucedió es claramente una amenaza a la integridad [rusa], esto no vulnera de manera directa el estatus firme del gobierno ruso”.

Si el presidente Putin no parece estar en riesgo, la situación de la ciudadanía es otra. Pese a la imagen calmada que mostró el mandatario frente a la rebelión, los rusos vivieron momentos de vulnerabilidad como no habían vivido ni siquiera con la guerra en Ucrania.

“En la ciudadanía rusa claramente esto genera mucha incertidumbre, pánico, miedo y caos porque si pasa algo, ¿a dónde van ellos?, ¿qué países los aceptan? A final de cuentas son rusos y la víctima siempre va a ser la población civil, independientemente de su ideología. La rebelión generó una inestabilidad a nivel sociológico”, que se suma al “rechazo” que enfrentan los rusos en otras naciones cuando abandonan su país.

Respecto a Ucrania, la también profesora en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales (FCyS) de la UNAM no ve un impacto o un freno a la estrategia militar que Moscú lleva a cabo en el territorio prorruso de Ucrania.

“A final de cuentas Rusia sigue resistiendo y como este conflicto no afectó su estrategia militar, yo creo que a nivel interno no va a haber desprestigio y a nivel internacional tampoco va a afectar la política y el acercamiento ruso ante otros países”, dijo.

Asimismo, descartó que Ucrania vaya a utilizar este conflicto para lanzar una contraofensiva mayor, porque no cuenta con la solvencia económica y militar, además de que el Grupo Wagner apoyaría a Rusia en el caso de un ataque.

“Ucrania quisiera aprovechar esta situación para lanzar un mayor ataque, pero no lo va a poder lograr porque todavía le hace falta mucho apoyo económico-militar y no es parte de la OTAN, así que no lo veo viable. Rusia, a pesar de todo, sigue siendo una potencia militar fuerte y en caso de que el Grupo Wagner y el gobierno ruso lleguen a negociar estarían apoyando de alguna manera a los rusos por su ideología y su esencia”, aclaró.

En el caso de Prigozhin, Iscan explicó que hasta el día de hoy el gobierno de Putin no ha juzgado al líder de Wagner, por lo que descartó que sea detenido, por ahora.

“Él tiene a su gente y tiene puestos militares bastante fuertes que incluso en algún momento podrían volver a utilizarse en beneficio de Rusia en el contexto de la guerra. No se sabe qué pasará con Prigozhin, pero tampoco creo que [el gobierno ruso] lo persiga en este momento”, concluyó.