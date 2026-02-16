Múnich.— La alta representante de la Unión Europea (UE) para la Política Exterior y de Seguridad, Kaja Kallas, dijo ayer que Europa no está al borde de “la desaparición civilizacional”, en una intervención en Múnich en la que llevó la contraria a las tesis del gobierno de Estados Unidos.

“Contrariamente a lo que algunos pueden decir, la Europa ‘woke’ y decadente no se enfrenta a una desaparición civilizacional. De hecho, la gente sigue queriendo unirse a nuestro club”, comentó Kallas en la Conferencia de Seguridad de Múnich (CSM), que concluyó ayer, en alusión a pronunciamientos efectuados por Washington.

Kallas agregó que no sólo otros países europeos quieren integrar el proyecto, y puso el ejemplo de Canadá, donde “más de 40 % de los canadienses tienen interés en entrar en la Unión Europea”.

Por su parte, el jefe de la diplomacia estadounidense, Marco Rubio, afirmó durante una gira por Eslovaquia y Hungría, dos países aliados de Donald Trump, que “no estamos pidiendo a Europa que sea vasallo de Estados Unidos”.

“Queremos ser su socio. Trabajar con Europa. Queremos trabajar con nuestros aliados”, aseguró.

Kallas añadió: “También está claro que no coincidimos plenamente en todos los temas y esto seguirá siendo así, pero creo que podemos trabajar a partir de ahí”.

Despertar de Europa

En tanto, la presidenta del Banco Central Europeo (BCE), Christine Lagarde, afirmó que el cambio de actitud del presidente estadounidense Donald Trump hacia Europa ha sido una sacudida que ha unido mucho más a los líderes europeos, algo que ahora debe continuar siendo así.

“La ‘patada en el culo’ que todos recibimos como resultado del cambio de actitud del presidente Trump hacia Europa” está “efectivamente acercando mucho más a los líderes y responsables políticos europeos”, señaló en un panel de la Conferencia de Seguridad.

Citó a Jean Monnet y a Robert Schumann, considerados arquitectos del proyecto de integración europea, para coincidir en que “Europa se fortalece y se une más en tiempos de crisis”.