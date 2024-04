José Mujica, el expresidente uruguayo (2010-2015) que anunció en una conferencia de prensa que padece cáncer de esófago, además de ser un ícono izquierda también ha llegado a ser objeto de polémica entre diversos sectores, ya sea a sus radicales opiniones sobre diversas coyunturas, como las más recientes transiciones de poderes en países latinoamericanos como Venezuela y Argentina.

Sin embargo, entre todos los dichos de Mujica que han generado debate, se destaca uno de ellos: su opinión sobre cómo se enfrentaría ante una nominación al Premio Nobel de la Paz.

Al respecto, el también ex guerrillero dijo en una entrevista concedida en 2014 al diario español El Mundo: "Yo no puedo ni debo aceptar premios a la paz en las condiciones de este mundo".

José Mujica, es un ex mandatario latinoamericano cuyas declaraciones han sido objeto de debate en varias ocasiones. Foto: Archivo/ EL UNIVERSAL

Las declaraciones de Mujica surgieron luego de que la organización no gubernamental holandesa Drug Free Institute, así como profesores de la universidad alemana de Bremen y la bancada de diputados de la coalición de izquierda de su partido lo nominaran para recibir esa distinción hace justamente 10 años.

El citado medio de comunicación que lo consultó sobre si se veía ganando el codiciado galardón, instaurado en 1901 por voluntad de Alfred Nobel, ante lo cual Pepe Mujica agregó "por lo menos antes había teléfonos y los tipos se hablaban, había reglas del juego. Lo de hoy es una locura. Que no me vengan a decir ¡ay la Guerra Fría! porque esto es la guerra caliente. Conflictos en Ucrania, en Libia, en Irak, ni hablemos de Siria, Palestina o África...En esas condiciones el Nobel de la Paz no lo veo".

Durante el diálogo suscitado en su chacra a las afueras de Montevideo, el ex mandatario uruguayo añadió "se criticó mucho la Guerra Fría y, obviamente, no fueron años dulces; pero fueron mucho más ordenados que el desastre que tenemos hoy en día".

La opinión de José Mujica sobre las guerras del mundo

Aún antes de que se suscitaran la ofensiva de Rusia a Ucrania de 2022 que hizo que el conflicto escalara hasta la crisis actual, Pepe Mujica opinió en la misma entrevista con El Mundo: "No es que Rusia tenga derecho a apropiarse de Ucrania, es que Ucrania debe ser objetivamente mucho más neutral entre Rusia y Europa para que sea una tierra habitable. De lo contrario, entra en contradicciones muy dolorosas dada la conformación de su población, su historia y su pasado."

El alcalde de Kiev, Vitali Klitschko, posa para una foto con soldados del 3er batallón Svoboda (Libertad) de la Guardia Nacional de Ucrania, brigada Rubezh (Frontera) durante la rotación en la región de Kyiv, Ucrania, el jueves 11 de abril de 2024. FOTO: EFREM LUKATSKY. AP

Respecto a la ofensiva de Israel contra la Franja de Gaza, otro conflicto actual, el popular ex mandatario dijo que por sí sola la guerra no puede terminar, pues existe "una responsabilidad de la comunidad internacional".

"Si hay una frontera que precisa cascos azules, ésa es la de Gaza; pero Israel no quiere porque lo percibe como un atentado a su soberanía. En lugar de hacer muros, sería más inteligente permitir cascos azules y terminar con el infierno de la guerra y entrar a negociar las condiciones de paz y reconocimiento mutuo", añadió.

También opinó en la citada entrevista respecto al grupo paramilitar Hamas y su posicionamiento sobre la desaparición del Estado de Israel, calificando dicho planteamiento como un "disparate" y una "lógica del odio".

