Líderes políticos, artistas, diplomáticos: la comunidad internacional se volcó hoy en mensajes de solidaridad con el expresidente uruguayo José Mujica, luego de que informara que tiene un tumor de esófago.

"Al hermano Mujica, mi admiración y solidaridad. Eres un faro en la lucha por un mundo mejor. Siempre hemos estado juntos en los buenos momentos y en los momentos difíciles. Mucho cariño y fuerza, de parte mía y de Janja, para ti y Lucía", posteó en su cuenta de X el presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva, en un mensaje para Mujica y su esposa Lucía Topolansky.

"Sabemos que está en ti no rendirte ante los obstáculos de la vida", manifestó, también en X, el presidente cubano, Miguel Díaz-Canel.

"Esta mañana me comuniqué con Pepe ni bien conocí la noticia sobre su enfermedad. Conversé con él y con Lucía, para transmitirle mi cariño y darle fuerzas. Estoy segura que ese cariño es un sentimiento compartido por el pueblo argentino. ¡Fuerza Pepe!", posteó la exvicepresidenta argentina Cristina Kirchner (2019-2023).

"Hago llegar un abrazo fraterno al compañero Pepe Mujica. Estoy seguro que logrará vencer esta nueva batalla contra la enfermedad", publicó a su vez el exmandatario boliviano Evo Morales.

Lee también: ¿Quién es José Mujica, el expresidente uruguayo a quién le fue detectado cáncer de esófago?

"Abrazo Pepe y todo nuestro aprecio y admiración desde México!!!", indicó el canciller mexicano, Marcelo Ebrard, quien acompañó el texto de una foto de la visita que Mujica hizo a México, en septiembre de 2022, para los festejos de Independencia.

El presidente boliviano, Luis Arce, sobreviviente de un cáncer de riñón, expresó su solidaridad con Mujica. "Conocemos de esta dura enfermedad y hacemos votos para que, más pronto que tarde, salga airoso de esta nueva batalla. Nuestra admiración, respeto y deseos de una pronta recuperación para que muy pronto vuelva a la lucha por una América con más justicia social para nuestros pueblos. ¡Fuerza, Pepe!", escribió en X.

Uno de los mensajes que más conmovió fue el que envió el cantante español Alejandro Sanz, quien ha expresado abiertamente sus problemas de salud mental, como la depresión.

"Señor presidente Pepe Mujica, no sé si llegarás a leer esto. Pero quiero decirte que más allá de la política, de la cual estoy cansado, aburrido y decepcionado, eres una inspiración como persona. Tu forma de comunicarte, siempre desde el reconocimiento a todos los estamentos sociales y siempre con la intención de acercar posturas por el bien de la convivencia y la igualdad, me ha llenado de esperanza en este mundo de empujones y aspavientos. Por eso, querido profesor te deseo lo mejor y espero que te sirva este mensaje sin importancia mandado por un simple trovador para sentirte un poquito mas querido si cabe. Por último, acuérdate que nos enseñaste que siempre hay que levantarse. Un abrazo y gracias", escribió en X.

Señor presidente Pepe Mújica, no sé si llegarás a leer esto. Pero quiero decirte que más allá de la política, de la cual estoy cansado, aburrido y decepcionado, eres una inspiración como persona. Tu forma de comunicarte, siempre desde el reconocimiento a todos los estamentos… — Alejandro Sanz (@AlejandroSanz) April 29, 2024

El también español Pablo Iglesias, fundador del partido Podemos, decidió citar el poema No te rindas, de Pablo Neruda, en su mensaje a Mujica: "No te rindas, por favor no cedas, aunque el frío queme, aunque el miedo muerda, aunque el sol se esconda y se calle el viento, aun hay fuego en tu alma, aún hay vida en tus sueños…".

Mujica, de 88 años, convertido en personaje de culto dentro y fuera de fronteras por su estilo austero y alejado de protocolos, sus ideas progresistas y su defensa del planeta, informó en rueda de prensa que supo del tumor el viernes pasado durante un chequeo médico. "Es algo obviamente muy comprometido", señaló.

"Y es doblemente complejo en mi caso porque padezco una enfermedad inmunológica hace más 20 años que me afectó entre otras cosas los riñones, lo cual crea dificultades para técnicas de quimioterapia o de cirugía", explicó, en alusión a la vasculitis que le diagnosticaron en 2004.

Lee también: El expresidente uruguayo José Mujica informó que tiene un tumor en el esófago

"En mi vida más de una vez anduvo la Parca rondando el catre (...) Esta vez me parece que viene con la guadaña en ristre y veremos lo que pasa", afirmó.

Consultada por la AFP, la médica personal de Mujica, Raquel Panone, dijo que "no está confirmado" que el tumor sea maligno, aunque "la imagen es sugestiva".

"Tenemos que esperar los resultados de la anatomía patológica y de otros estudios para decidir el tratamiento", indicó, y enfatizó que el expresidente "sigue con su vida normal".

Mujica manda mensaje a jóvenes

A pesar de la situación, Mujica dedicó palabras a los jóvenes: "Quiero transmitirles que la vida es hermosa y se gasta, se va, y el quid de la cuestión, triunfar en la vida, es volver a empezar cada vez que uno cae".

"Si hay bronca, que la transformen en esperanza y que luchen por el amor, no se dejen engatusar por el odio. Si los llega a atrapar la droga, no se queden solos, nadie se salva solo. Pidan colaboración, luchen".

"La única libertad que existe está en la cabeza y se llama voluntad, y si no la utilizamos no somos libres", enfatizó. "La vida es tan hermosa que que no tiene sentido que la sacrifiquen por estupideces".

"Por lo demás, estoy agradecido, y al fin y al cabo, que me quiten lo bailado", concluyó entre aplausos y gritos de "¡Vamos Pepe!".

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en WhatsApp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en WhatsApp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

mgm