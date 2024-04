El presidente Andrés Manuel López Obrador envió un fuerte abrazo al expresidente de Uruguay, José Mujica, quien dio a conocer que le detectaron un tumor en el esófago.

En su conferencia mañanera de este martes 30 de abril en Palacio Nacional, López Obrador auguró que el exmandatario saldrá bien, pues afirmó que Mujica es

“un hombre fuerte”, “un viejo sabio”, “íntegro”, “honesto” y “un ejemplo”.

"Lo dice muy bien y lo vamos a recordar Pepe Mujica, que le quiero mandar, así, un gran abrazo porque dio a conocer que está enfermo. Va a salir bien, porque es un hombre fuerte, un viejo sabio, íntegro, honesto, un ejemplo", expresó López Obrador.

El Presidente destacó que Pepe Mujica tiene una frase muy parecida a la del papa Francisco, en la que señala que quien quiera solo hacer dinero, que ayude a la sociedad haciéndose a un lado y no se dedique al servicio público o a la política.

“Él tiene, no sé si hasta lo podemos encontrar, tiene una frase muy parecida a la del papa Francisco, que pusimos hace unos días de que el que quiera hacer dinero que nos ayude a todos, que ayude a la sociedad, a hacerlas a un lado y que no se dedique al servicio público, que no se dedique a la política.

“O sea, que tiene el derecho y es legítimo, que ambicione, poseer, acumular bienes materiales, pero que no se meta a la política, al servicio público, porque esto es un postulado, esto es para servir, no para servirse y si necesitamos una sociedad mejor, y en el caso de México, lo que más nos dañó históricamente fue la corrupción”, expresó.

En el salón Tesorería, el presidente López Obrador pidió a sus colaboradores proyectar un video del exmandatario uruguayo, en el que expone algunas de sus ideas; además de la frase a la que recordó en la cual Mujica planteaba: “Hay gente que adora la plata y se mete en la política, si adora tanto la plata que se meta en el comercio, en la industria, que haga lo que quiera, no es pecado, pero la política es para servir a la gente”.

