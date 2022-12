Iraní se suicida en Francia; “en mi país la policía ataca a la gente”, denuncia en video

Lyon.- Un iraní se suicidó el lunes lanzándose en el río Ródano en Lyon, en el centro-este de Francia, para denunciar la situación en Irán y la represión de las protestas que empezaron tras la muerte de Mahsa Amini.

“Cuando vean este video, ya estaré muerto”, aseguró Mohamad, de 38 años, en un video que dejó publicado de manera póstuma en su cuenta de Instagram.

El cadáver de este joven fue encontrado el lunes por la noche en Lyon, indicó la policía a AFP, confirmando una información del diario local Le Progrés.

Después de hallar su cuerpo, los bomberos no lograron reanimarle, precisó la misma fuente.

“La policía ataca a la gente, hemos perdido a muchos hijos e hijas, debemos hacer algo”, aseguró Mohamad con un posado tranquilo en el video publicado en las redes sociales.

“He decidido suicidarme en el río Ródano, es una decisión para mostrar que nosotros, el pueblo iraní, estamos muy cansados de esta situación”, afirmó.

“Cuando vean este video, estaré muerto”, añadió en su discurso, en que pidió apoyar al pueblo iraní en su lucha contra “policías y un gobierno muy violento”.



#Mohamad_Moradi an Iranian student in Lyon of France recorded this video before drowning himself in Rhône River: “I don’t have any mental health issues. I am committing suicide hoping that my death brings world’s attention to atrocities committed by Iranian regime. And to show https://t.co/w2IEAzqKAP

— Fatemeh (Shahrzad) Shams (@ShazzShams) December 27, 2022