Irán no descarta negociar con Estados Unidos si Trump levanta sanciones

Irán no descarta negociar con Estados Unidos, incluso después del ataque estadounidense con un dron que mató a un alto general iraní, declaró el ministro iraní del Exterior en una entrevista publicada el sábado.

Mohammed Javad Zarif dijo a la revista alemana Der Spiegel que él "nunca descartaría la posibilidad de que la gente cambie su enfoque y reconozca las realidades", en una entrevista realizada el viernes en Teherán.

Las tensiones entre Washington y Teherán han ido aumentando desde 2018, cuando el presidente Donald Trump retiró a Estados Unidos del acuerdo nuclear con Irán. Desde entonces, el gobierno estadounidense ha vuelto a imponer duras sanciones que han paralizado la economía de Irán.

No obstante, Zarif sugirió que Irán sigue dispuesto a conversar, aunque reiteró la exigencia previa de su país de que Estados Unidos tendría primero que retirar las sanciones.

"Para nosotros, no importa quién esté sentado en la Casa Blanca, lo que importa es cómo se comporten", señaló, citado por Der Spiegel. "El gobierno de Trump puede corregir su pasado, levantar las sanciones y volver a la mesa de negociaciones. Todavía estamos en la mesa de negociaciones. Ellos son quienes se fueron".

En Washington, Trump rechazó los comentarios de Zarif en un tuit.

“El ministro iraní del Exterior dice que Irán desea negociar con Estados Unidos, pero quiere que las sanciones sean levantadas”, tuiteó. “¡No, gracias!”.



Iranian Foreign Minister says Iran wants to negotiate with The United States, but wants sanctions removed. @FoxNews @OANN No Thanks!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 26, 2020