[Publicidad]
Nueva York.- Un incendio en un vagón de tren en un patio ferroviario cerca de Penn Station de Nueva York dejó cinco personas heridas y alteró el servicio para muchos viajeros a primera hora del viernes, informaron las autoridades.
El incendio provocó retrasos en los trenes de New Jersey Transit y en el servicio ferroviario de Amtrak hacia Nueva York, y suspendió brevemente el servicio del Long Island Rail Road, más de una semana después de que una huelga paralizó ese sistema.
New Jersey Transit publicó en X que un vagón de Amtrak estalló en llamas “en uno de los túneles del río Hudson”. Indicó que el incendio causó “daños en el cableado aéreo”.
“Los impactos se prolongarán durante la hora pico de la mañana”, advirtió.
Amtrak publicó en X que suspendió su servicio hasta al menos el mediodía del viernes debido a tareas de mantenimiento derivadas “de un incendio ya extinguido en el área de Nueva York”. Señaló que habrá demoras prolongadas para los trenes que viajan al norte de Nueva York.
No publicó información sobre el incendio en sí. Se envió un correo electrónico a Amtrak solicitando comentarios.
Los bomberos informaron que 100 bomberos respondieron al incendio a primera hora del viernes y que cinco personas resultaron heridas. Dos de ellas fueron trasladadas a un hospital. No se conocía su estado.
La estación Penn, debajo del Madison Square Garden, puede atender aproximadamente a 600 mil pasajeros al día a través de Amtrak, el sistema de metro de Nueva York, New Jersey Transit y el LIRR.
El incidente de este viernes provocó la suspensión y graves retrasos en el servicio de transporte ferroviario durante la hora pico de la mañana.
mcc
[Publicidad]
Más información
Nación
Con apenas 41 minutos, Sheinbaum encabeza la mañanera más corta de su sexenio; dedica conferencia al Mundial 2026
Mundo
Barco turístico con 110 personas a bordo se hunde frente a costa de Turquía; investigan causas del incidente
Espectáculos
"Amores perros" será una serie de televisión de la mano de la productora de Sofía Vergara
Destinos
Mundial 2026: Turibus estrena tours para la Copa FIFA
Sección
Guía de Disney World para principiantes: Cuánto cuesta ir, cuáles son sus parques y tips para que sea inolvidable
Sección
¿Vale la pena arriesgarse? Esto ocurre si trabajas con visa de turista en Estados Unidos
Sección
Jennifer Lopez y el atrevido vestido de efecto ‘nude’ con el que deslumbró en premiere
Sección
Madonna revela que John F. Kennedy Jr. fue “el mejor amante” de su vida y desata polémica