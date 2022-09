Huracán Ian provoca inundaciones "catastróficas" en Florida; deja más de 2 millones de hogares sin electricidad

El huracán Ian llegó al oeste de Florida este miércoles como un ciclón de categoría 4 y con vientos de más de 240 km/h, provocando inundaciones catastróficas en varias localidades.

Ian tocó tierra cerca de Cayo Costa, en el suroeste de la península, como un huracán "extremadamente peligroso" a las 15:05 hora local, según informó el Centro Nacional de Huracanes de EU (NHC, por sus siglas en inglés).

El huracán provocó una marejada ciclónica de varios metros de altura que inundó grandes áreas de la costa suroeste de Florida.







Más de 2 millones de hogares se quedaron sin energía eléctrica en todo el estado, de un total de 11 millones, y se esperan más cortes de servicio a medida que la tormenta avance.

"Es uno de los cinco peores huracanes que hayan azotado la península de Florida", dijo el gobernador de Florida, Ron DeSantis, en una conferencia de prensa en la tarde del miércoles.

Anthony Reynes, meteorólogo del NHC en Miami, le dijo a la BBC que es probable que la marejada ciclónica sea histórica.

"Es una tormenta tan grande y tiene una estructura tan saludable que tomará tiempo hasta que finalmente se debilite, a medida que avanza sobre tierra firme".

Árboles caídos en las calles de Fort Myers.



A las 20:00 hora local del miércoles, el NHC informó que el huracán había disminuido a categoría 3. Tres horas más tarde se ubicaba en categoría 1, con vientos máximos de 145 km/h. Se espera que en la madrugada se siga debilitando, mientras se dirige al noreste.

En varias localidades se han ordenado toques de queda nocturnos para evitar los robos y los saqueos.

Desde Fort Myers han llegado imágenes impresionantes, en las que se ve parte de la ciudad sumergida en el agua.

Marco Island, en el suroeste de Florida y conectada por puentes a la ciudad de Naples, también quedó inundada en algunas zonas.



