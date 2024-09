Jerusalén, Israel/ Enviado.- A casi un año del secuestro de aproximadamente 251 personas por parte de Hamas y del ataque terrorista por parte del grupo terrorista que dejó mil 200 muertos, el gobierno israelí ha hecho todo lo posible por liberar a los rehenes aún cautivos, afirmó Fleur Hassan, enviada especial del Ministerio de Exteriores de Israel,

En entrevista con EL UNIVERSAL, Hassan acusó a Hamas de usar una estrategia que pasa por dar una mala imagen de Israel, "que su propia gente se mueran para que quedemos nosotros mal, pero no tenemos otra opción, tenemos que defender a nuestro país, tenemos que devolver a los rehenes, hasta que vuelvan los rehenes no podemos parar".

Hassan señaló que Israel "ha intentado cuatro o cinco veces" negociar para la liberación de los rehenes. De acuerdo con un recuento de AFP, de las 251 personas secuestradas, 97 siguen en Gaza, 33 de las cuales han sido declaradas muertas por el ejército. Sin embargo, la enviada dijo estar "bastante segura" de que fue Yahya Sinwar, líder de Hamas, "quien no quiso cerrar el acuerdo. Israel estuvo preparado cinco o seis veces y yo espero que sigamos porque tenemos que devolver esa gente a casa".

La respuesta de Israel en Gaza ha dejado 40 mil muertos y los llamados a una tregua y a una solución de dos Estados, crecen. Cuestionada al respecto, respondió: "A la gente le gusta hablar de dos Estados, ¿quién es el líder de ese Estado palestino?, ¿quién?, ¿Sinwar, ese Hitler? o, ¿Mahmoud Abbas, que se ha robado a medio territorio palestino?, ¿quién?, no es realista, esa solución no es realista, que si algún día que salga un Gandhi palestino, claro que sí, pero estamos muy lejos de esto. Ahora mismo un Estado palestino sería otro proxy de Irán".

Sobre la convivencia entre árabes y judíos en Jerusalén, dijo que "hay una convivencia práctica, que es: ellos quieren vivir, hacer su vida, nosotros también. Siempre hay radicales, sabemos dónde están, sabemos quiénes son, hay radicales de Hamas, está también Turquía metido aquí en la parte este de Jerusalén, los malos están aquí, pero son tan pequeños y la gente normal, tú hablas con cualquier árabe normal y les dices: 'mira, mañana hay una Palestina y ponemos aquí una verja, ¿de qué lado van?', 95% van a decir nos quedamos aquí porque son libres, pueden votar, hay oportunidades, la corrupción que hay allí no hay aquí, no digo que somos perfectos pero aquí no hay esa corrupción, hay oportunidades".

