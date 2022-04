Washington.- El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dijo este jueves que su par ruso, Vladimir Putin, podría estar "aislado" y haber puesto a algunos asesores bajo "arresto domiciliario", aunque indicó no tener pruebas irrefutables de ello.

Biden también dijo ser "escéptico" ante los anuncios de Moscú sobre una retirada parcial de sus tropas de Ucrania.

La noticia se da a conocer un día después de que Estados Unidos señalara que Putin está mal informado sobre cómo va la guerra en Ucrania por parte de sus asesores, quienes estarían temerosos de decirle la verdad. El Kremlin desmintió hoy esa información, señalando que Estados Unidos "no sabe cómo funciona el Kremlin, no sabe nada de Putin, no sabe nada de nada".

agv