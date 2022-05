Es pequeño y su cara inspira ternura. Pero el principal rasgo de Patron, un Jack Russell terrier, es su valentía. Desde el inicio de la invasión de Rusia en Ucrania, el 24 de febrero, ha detectado cientos de artefactos explosivos sin detonar y con ello, salvado a cientos de personas.

Por ello, el presidente ucraniano Volodimir Zelensky decidió otorgarle una medalla por sus servicios a la nación.

A Patron, cuyo nombre significa “munición” en ucraniano, se le atribuye haber detectado más de 200 artefactos explosivos sin detonar. El perro se ha convertido en un símbolo nacional.

Con su poderoso hocico y su chaleco protector, Patrón ha inspirado una avalancha de arte de los fans en forma de ilustraciones y peluches de punto. Su página oficial de Instagram tiene 227 mil seguidores.



“Este es Patron, el perro de servicio que busca las minas y explosivos rusos en la región de Chernigov… Cada día trabaja en estrecha colaboración con los desminadores para que nuestras ciudades vuelvan a ser seguras”, señala una descripción en la página ukraine.ua

“Quiero premiar a los héroes ucranianos que ya están limpiando nuestra tierra de minas. Y junto a nuestros héroes, un maravilloso pequeño zapador Patrón que ayuda no sólo a neutralizar los explosivos, sino también a enseñar a nuestros niños las normas de seguridad necesarias en las zonas donde hay amenaza de minas”, dijo Zelensky durante la ceremonia en la que galardonó a Patron, el domingo, y en la que también estuvo presente el primer ministro canadiense, Justin Trudeau.

Mientras Zelensky hablaba, Patron ladraba y movía la cola con entusiasmo. En un momento dado, Trudeau se rió y fingió buscar golosinas en sus bolsillos.

Patron received his recognition. Among those who save the lives of every day are four-legged heroes. The most famous among them is Patron, a bomb-sniffing dog. In the presence of @JustinTrudeau, @ZelenskyyUa presented him an award "For Dedicated Work in the #UAarmy". pic.twitter.com/mssSTlfIKW — Defence of Ukraine (@DefenceU) May 9, 2022

Entre las ilustraciones más conocidas sobre Patrón destacan un boceto del can orinando sobre un misil ruso con su característico chaleco de seguridad.

En otra, Patrón aparece frente a dos fondos: uno muestra un parque de hierba junto a una pelota, mientras que el otro presenta los restos de un edificio bombardeado.

El terrier, de 2 años, fue entrenado profesionalmente por cinólogos para mostrar cómo los perros pueden ser entrenados para realizar tareas específicas, pero al iniciar la guerra, fue adiestrado para olfatear minas.

Iliev, un ucraniano residente de Chernigov, compró inicialmente a Patron a un compañero de trabajo como mascota para su hijo, pero ahora ambos trabajan juntos para neutralizar minas y misiles que dejan atrás las fuerzas rusas.

Videos en Twitter lo muestran en acción:

Patron the dog keeps working hard — just yesterday, he helped defuse 262 items of explosive ordnance near #Chernihiv. We are very proud of our very good boy. pic.twitter.com/hw4zyA8S9R — Stratcom Centre UA (@StratcomCentre) May 1, 2022

El perro fue entrenado para reconocer el olor de la pólvora. Cuando la detecta, da la indicación a Iliev, quien con sus compañeros se dedican entonces a desactivar los explosivos.

Patrón “da rayos de sol, da sonrisas y da esperanza para la victoria y la paz en la tierra”, dijo Iliev a TODAY Parents, y añadió que el lomito trabajará “mientras nuestro pueblo lo necesite”.

También trabaja con niños, como muestra una imagen en el hospital infantil Okhmatdyt, en Kiev.

Everyone in Ukraine knows Patron, the tiny pup with a big responsibility — he looks for landmines to help defuse them. In his spare time, Patron also does charity work — here, he is greeting children from Okhmatdyt children's hospital in Kyiv. pic.twitter.com/kU3Iu0VidW — Stratcom Centre UA (@StratcomCentre) April 30, 2022

Y también se da tiempo para jugar.

“A Patrón le encanta el queso”, cuenta Iliev. “Es un perro muy activo al que le gusta echar una buena carrera con otros perros y luego, por supuesto, dormir”.

agv