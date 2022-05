Leon Panetta conoce el gobierno de Estados Unidos desde adentro y ha ocupado posiciones importantes desde las cuales ha orientando su política de seguridad e inteligencia.

Fue jefe de gabinete del presidente Bill Clinton (Partido Demócrata) y jefe de la CIA y secretario de Defensa durante el gobierno de Barack Obama, también demócrata.

Estando al frente de la CIA le correspondió supervisar la operación que derivó en la ubicación y muerte de Osama bin Laden.

Siendo jefe del Pentágono tuvo que hacerse cargo del sistema de alianzas de seguridad que tiene Estados Unidos con países en distintas partes del mundo, comenzando por la OTAN que ahora está teniendo un papel central en la guerra en Ucrania.

Panetta es un duro crítico de la invasión que ordenó el presidente ruso, Vladimir Putin, de su país vecino y ve el actual conflicto como una "guerra proxy" (un conflicto que se realiza a través de terceros) entre Estados Unidos y la OTAN contra Rusia.

En esta entrevista con BBC Mundo sobre la guerra en Ucrania, Panetta afirma que Putin solamente entiende el mensaje de la fuerza, por lo que ese es el camino que debe recorrer Ucrania para hacer posibles unas negociaciones de paz.

Usted ha dicho que la diplomacia no va a ninguna parte a menos que los ucranianos tengan capacidad para influir en las negociaciones. ¿Qué puede hacer Ucrania para obtener esa capacidad y cómo puede Occidente ayudarle a conseguirla?

Lo más importante para los ucranianos es seguir ganando la guerra contra los rusos. Esa es la ventaja más importante que tienen. Obviamente hasta ahora lograron evitar que los rusos capturaran su capital, Kiev, y ahora están en guerra para asegurarse de que los rusos no tomen el control del área de Donbás.

Pero cuanto mejor confronten los ucranianos a los rusos en el campo de batalla, más poder tendrán en las negociaciones.

¿Esa sería la manera de llegar a la paz?

Es correcto. Solo hay un mensaje que Putin entiende y ese es el de la fuerza.







Getty Images



Según Panetta, las fuerzas ucranianas tienen que mostrarle a Putin que no obtendrá una victoria, pese a toda la destrucción que pueda causar.



Mientras usted era secretario de Defensa, Estados Unidos desvió su atención de Europa hacia Asia, aunque Putin ya había hecho la guerra contra Georgia. ¿Cree que el llamado giro hacia Asia fue un error?

No, porque al mismo tiempo que desplegábamos buques de guerra adicionales en el Pacífico, también estábamos aumentando nuestra presencia de tropas en Europa para mantener un fuerte apoyo a la OTAN.

¿Diría que Rusia es actualmente la mayor amenaza para la seguridad de EU y el orden mundial?

Creo que la realidad es que nos enfrentamos a una serie de amenazas en el siglo XXI. Rusia ahora está en la parte superior de la lista debido a la guerra en Ucrania que están llevando a cabo.

El mensaje enviado a Rusia sobre el precio que tendría que pagar por su invasión es el mismo mensaje que Estados Unidos y sus aliados deben enviar a China, Corea del Norte e Irán, para que entiendan que pagarán un precio si deciden ir a la guerra.

Usted ha dicho que lo que ocurre en Ucrania es una guerra proxy en contra de Rusia. ¿Podría explicar por qué lo ve así?

Estados Unidos y nuestros aliados en la OTAN se han unido en oposición a la invasión de Ucrania ordenada por Putin. Y es evidente que debido a esa alianza ellos están trabajando para asegurarse de que Rusia pague un precio por esta invasión.

Han implementado severas sanciones económicas contra Rusia. Están proveyendo armas a los ucranianos para ayudarles a combatir la invasión rusa y están reforzando a los países de la OTAN para dejar claro que resistirán cualquier invasión adicional de Rusia.

Estados Unidos y sus aliados de la OTAN han tomado la muy importante decisión de respaldar a Ucrania en su esfuerzo por defenderse. Es evidente que estos países democráticos que se han unido están haciendo todo lo que pueden para detener a Putin y a Rusia en su invasión.







Getty Images



Estados Unidos y sus aliados de la OTAN han estado dotando a Ucrania de armas avanzadas para defenderse de Rusia.



Entonces sería el nivel de implicación y la intención de la alianza occidental lo que convertiría esto en una "guerra proxy"…

Sí, quiero decir, en la medida en la que Estados Unidos y nuestros aliados están haciendo todo lo que pueden para respaldar a Ucrania en su guerra contra Rusia, puedes decir que esto es el equivalente a una guerra proxy.

Algunos expertos argumentan que Occidente no está usando a Ucrania como un "proxy" (un tercero que en este caso serviría para hacer la guerra a Rusia), sino que simplemente están ayudando a un gobierno legítimo a defenderse…

Bueno, eso depende de su definición de "proxy". Es claro por lo que ha dicho el presidente Biden y por lo que ha dicho el secretario de Defensa, Lloyd Austin, durante las últimas semanas que el objetivo aquí es debilitar a Rusia.

[Nota de BBC Mundo: después de que se realizó esta entrevista, Biden negó que lo que ocurre en Ucrania sea una guerra proxy en contra de Rusia].

Si Estados Unidos y la OTAN realizan una guerra proxy contra Rusia y el secretario de Defensa de EE.UU. ha dicho que quieren ver a Rusia debilitada. ¿Es posible que Moscú sienta que tiene el derecho de llevar la guerra más allá de las fronteras de Ucrania?

Putin y Moscú tomaron la decisión de ir a la guerra e invadir una democracia soberana. Ellos son los que tienen que cargar con las consecuencias de su invasión y la mejor forma de poner fin a este conflicto es que Putin y Rusia decidan salirse de Ucrania. Esa es la conclusión.







Getty Images



El secretario de Defensa de EE.UU., Lloyd Austin, afirmó que quiere que Rusia salga debilitada de la guerra en Ucrania.



Usted fue secretario de Defensa y también jefe de la CIA. ¿Cómo valora la estrategia inicial de Biden de compartir públicamente información de inteligencia sobre los planes de Putin para la guerra en Ucrania?

Creo que ha sido una estrategia muy efectiva proveer información al público sobre en qué andaba Rusia en sus planes para invadir Ucrania. Rusia seguía negando, Putin seguía negando que ellos fueran a invadir Ucrania, mientras toda la evidencia y la inteligencia mostraban claramente que ellos estaban planeando la invasión.

Creo que es importante que el público entienda la hipocresía que Putin y Rusia desplegaron al mentirle al mundo sobre cuáles eran sus verdaderas intenciones.

Algunos argumentan que, al hacer eso, Biden podría haber puesto en riesgo a algunos activos de inteligencia…

Creo que en estos días hay una serie de fuentes de inteligencia, ya sean tecnológicas o humanas. Hay distintas fuentes y algunas de esas no ponen en riesgo a las personas, por lo que estoy seguro de que tuvieron cuidado con la información de inteligencia que divulgaron.







Getty Images



Antes del inicio de la guerra, Biden divulgó públicamente información de inteligencia sobre los planes de guerra de Putin.



Con respecto a la expansión de la OTAN, ¿considera que la alianza se excedió incluyendo nuevos miembros o debería haber ido aún más lejos mientras aún tenía la oportunidad de ampliarse?

Creo que la decisión sobre la OTAN es una decisión que toman países independientes y soberanos y si esos países tomaron la decisión de que querían ser parte de la OTAN -como, por ejemplo, Finlandia y Suecia, que están considerando esa posibilidad hoy-, entonces creo que es una decisión que esos países deberían tomar.

Creo que las alianzas son absolutamente esenciales para enfrentar a nuestros adversarios como Rusia y otros.

Pero normalmente las grandes potencias se sienten amenazadas si en su entorno hay una alianza poderosa...

La mejor manera de que Rusia no se vea amenazada es convertirse en parte de la familia internacional de naciones, participando en el comercio, entablando relaciones financieras, comprometiéndose con otros países para tratar de promover la paz y la prosperidad. Así proteges tu seguridad. No yendo a la guerra.

¿Cómo cree que terminará esta guerra?

Rezo para que termine pronto. Creo que Putin debe entender que no puede lograr la victoria en Ucrania, no importa cuánto destruya, no importa cuántos inocentes mate. Una vez que esté dispuesto a entender eso, creo que entonces y solo entonces tendremos la oportunidad de poner fin a esta guerra.

¿Cuán cerca estamos de ese punto?

Creo que las próximas semanas nos dirán mucho sobre si podemos llegar a ese punto dentro de poco o si esta guerra se prolongará más en el futuro.

