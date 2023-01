Greta Thunberg: "la protección del clima no es un delito"

"La protección del clima no es un delito", afirmó la activista sueca Greta Thunberg a través de Twitter, después de ser desalojada ayer martes por la policía en una acción de protesta en la zona de Lützerath en el estado federado de Renania-Palatinado, Alemania.

Thunberg fue expulsada junto con varias decenas de activistas más que se quejaban por la ampliación de la mina de lignito de Gatzweiler.

En un mensaje a través de la red social Twitter, publicado esta mañana, explicó a sus seguidores que ayer formó parte de un grupo que "protestaba pacíficamente por la expansión de una mina de carbón en Alemania". "La Policía nos acorraló y luego nos detuvo, pero nos dejaron marchar esa misma tarde".



Yesterday I was part of a group that peacefully protested the expansion of a coal mine in Germany. We were kettled by police and then detained but were let go later that evening.

Climate protection is not a crime.#LuetziBleibt #LuetziLebt #KeepItInTheGround #ClimateJustice

— Greta Thunberg (@GretaThunberg) January 18, 2023