Nueva York.- Harold Mauricio Poveda Ortega, alias “El Conejo”, fue interrogado esta mañana por la defensa de Genaro García Luna, y reconoció que nunca vio al exsecretario mexicano de Seguridad en persona, pero también habló de su reconciliación con Jesús “El Rey” Zambada, quien incluso le habría prometido regalarle un disco “porque ahora es compositor”.

“El Conejo”, que el miércoles aseguró que Arturo Beltrán Leyva quería asesinar al exsecretario mexicano de Seguridad por apoyar más al Cártel de Sinaloa que al suyo, dijo que él nunca le pagó sobornos directamente a García Luna, ni vio que otros le pagaran.

Sin embargo, ya desde el miércoles había dicho que él ni siquiera sabía quién era García Luna, hasta que oyó a Beltrán Leyva, a quien llamaba “tío”, decir que había secuestrado al mexicano y que quería matarlo y “entregar su cabeza”.

Poveda, a pesar de no conocer a García Luna, le aconsejó a Beltrán que no lo matara porque entonces ya no sólo tendría problemas con el Cártel de Sinaloa, sino que se echaría al gobierno encima. Finalmente, Beltrán Leyva liberó al funcionario y de acuerdo con los testimonios escuchados en el juicio, siguieron haciendo negocios.

En su testimonio del miércoles, “El Conejo” no logró contener las lágrimas cuando le mostraron un video, publicado en su momento por EL UNIVERSAL, de cuando las autoridades realizaron una redada en su mansión en el Desierto de los Leones.

Señaló que Beltrán Leyva le dijo que “El Rey” Zambada lo habría traicionado y dado el pitazo de dónde estaba “El Conejo”, pero que finalmente esa vez pudo escapar.

“El Rey” prometió envíar un CD con sus canciones

Cuestionado hoy sobre el tema, Poveda dijo que en algún momento se encontró al “Rey” en una furgoneta y se reconciliaron. “Conejito, usted sabe que estábamos en guerra. Solo olvídate de todo, tranquilo, actúa como si no hubiera pasado nada”. Como prueba de sus buenas intenciones, “El Rey” le dijo al “Conejo” que le mandaría un CD con sus canciones, ya que “ahora es compositor”.

La defensa de García Luna, además de lograr que “El Conejo” reconociera que él, directamente no vio a García Luna o le pagó sobornos, buscó mostrarlo como un narcotraficante cruel y embustero.

En su testimonio, “El Conejo” reconoció que violó el acuerdo de cooperación que firmó con las autoridades estadounidenses en 2013 porque sobornó a un guardia de prisión en 2015, pero la fiscalía recordó que el testigo confesó voluntariamente y eso ya había quedado asentado. El testigo fue sentenciado a 12 meses de cárcel por ese soborno, pero los cumplió hace mucho y actualmente se encuentra en libertad bajo fianza.

También reconoció que mandó matar gente durante su época de narcotraficante, entre ellos un oficial colombiano que estaba saliendo con la novia de Poveda.

