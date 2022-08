Fotos. Logran con éxito separación de siameses unidos por la cabeza en Brasil

Más de 30 horas en intervenciones quirúrgicas, casi cien equipos médicos y siete cirugías fue lo que necesitaron Bernardo y Arthur Lima, unos gemelos que nacieron con cerebros fusionados, para ser separados. La operación fue un éxito. Incluso varios médicos y expertos destacaron que se trataba de un “logro notable”.

Bernardo y Arthur Lima son dos niños brasileros de tres años que nacieron siameses. Los menores habían empezado a ser atendidos desde hace dos años y medio, cuando los padres buscaron ayuda en Río de Janeiro, Brasil.

Debido a la complejidad del caso médico, varios doctores destacaron que hacer una intervención podría ser riesgosa y que, en resumen, llegar a un buen resultado era casi imposible.

Los buenos resultados de la intervención eran casi imposibles.

El trabajo recibió el apoyo de Gemini Untwined, una organización benéfica líder mundial dedicada a la investigación y el tratamiento de gemelos craneópagos.

