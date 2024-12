Lowville, Nueva York. Fuertes nevadas y temperaturas gélidas mantenían partes de Estados Unidos en un congelamiento profundo el domingo, mientras el fin de semana largo por el Día de Acción de Gracias llegaba a su fin.

A pesar del clima tipo ártico, sin embargo, los motonieves y esquiadores disfrutaban de sus respectivos terrenos invernales, y se espera un partido de la NFL en Búfalo.

En la remota región de Tug Hill en el norte del estado de Nueva York, se acumularon hasta 117 centímetros (46 pulgadas) de nieve en el área de Barnes Corners.

“Ayer estuvimos todo el día paleando”, dijo el domingo Kevin Tyo, un empresario local. ¿Su consejo? “Si no estás acostumbrado, quédate en casa. Si estás fuera, reduce la velocidad”.

En Búfalo, los Bills de la NFL buscaron personas que trabajaran paleando nieve para el estadio durante la temporada, incluyendo antes del juego del domingo por la noche contra los 49ers de San Francisco. El equipo dijo que pagaría 20 dólares la hora y proporcionaría comida y bebidas calientes.

Una tormenta azotó el área el sábado cerca del estadio de los Bills en Orchard Park, Nueva York. La nieve continuaba cayendo cerca del estadio justo horas antes del juego.

HAMBURG, NEW YORK - DECEMBER 01: Tom Szczerbacki begins the task of removing the near two feet of lake effect snow from his home on December 1, 2024 in Hamburg, New York.