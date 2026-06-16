El Departamento de Justicia de Estados Unidos solicitó al juez del Distrito Sur de Nueva York, Alvin Hellerstein, aplazar la audiencia de Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores, programada para el 30 de junio.

La fiscalía pide posponerla citando "problemas de programación, logística relacionados con el transporte seguro y seguridad" en la fecha en la que se programó la audiencia, y que coincide con la celebración del Mundial de Futbol 2026. Un partido de dieciseisavos de final está programado justo el 30 de junio en Nueva York.

Por ello, la fiscalía solicita aplazar la audiencia al 22 de julio, a a las 12:00 p.m. Para esa fecha, el Mundial de Futbol ya habrá terminado (la final es el 19 de julio).

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En la audiencia podría definirse si el caso avanza a juicio formal. Maduro enfrenta cargos de narcoterrorismo y tráfico de drogas, por los que se declaró no culpable.

La defensa de Maduro y Cilia Flores estuvo de acuerdo con la solicitud de aplazamiento de la audiencia.

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A principios de mes, la abogada Anna Estevao, del bufete Harris Trzaskoma, se incorporó formalmene a la defensa de Maduro.

Estevao formó parte de la defensa del magnate del hip-hop Sean 'Diddy' Combs y participó en el juicio que concluyó con la absolución del artista de los cargos más graves de tráfico sexual y conspiración para extorsionar.

Ahora, se suma al abogado principal de Maduro, Barry Pollack, conocido por haber representado al fundador de WikiLeaks, Julian Assange, y quien adelantó que buscará impugnar la legalidad de la captura y traslado de Maduro a Estados Unidos.

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EU autoriza que Venezuela financie la defensa legal de Maduro

El gobierno de Estados Unidos permitió, en abril, que el Estado venezolano financie la defensa legal de Maduro en el proceso, tras una disputa sobre el uso de fondos públicos para cubrir los honorarios de sus abogados.

La decisión, recogida en presentaciones judiciales ante el juez Hellerstein, supuso un cambio respecto a restricciones previas que impedían ese tipo de pagos por las sanciones vigentes, aunque se establecieron condiciones específicas sobre el origen y la disponibilidad de los recursos.

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Fuerzas especiales de Estados Unidos capturaron el pasado 3 de enero a Maduro y su esposa, en Caracas, y los trasladaron a Nueva York para enfrentar a la justicia.

Delcy Rodríguez asumió como presidenta encargada para sustituir a Maduro. Con información de Agencias.