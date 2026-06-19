La presidenta de Costa Rica, Laura Fernández, fue evacuada este viernes tras escucharse una explosión durante una gira de campo que realizaba en la localidad de Las Crucitas (norte), donde verificaba los daños ambientales causados por la minería ilegal de oro en la zona.

"Estoy bien, ya me chequearon porque es el protocolo. No se preocupe nadie más allá de lo necesario. Estamos todos bien", dijo la mandataria -en una conferencia de prensa brindada en el lugar-.

La mandataria relató los hechos como si hubiera estallado una "bombeta de turno" (fuego artificial usado en festividades) y que el eco en un bosque amplificara el sonido.

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