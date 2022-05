Eurovisión 2022: video oficial de "Stefania" muestra las atrocidades de la guerra en Ucrania

Kiev.- El grupo musical ucraniano "Kalush Orchestra", ganador de la 66 edición de Eurovisión, difundió hoy un video con su canción "Stefania" grabado en distintos puntos de su país devastado, incluida Bucha, en la región de Kiev y escenario de presuntos crímenes de guerra por parte de Rusia.

El video, publicado en Youtube, parte de una mujer en uniforme, que recorre el país en ruinas cargando una niña que busca a su madre, entre coches ardiendo, edificios destrozados por las bombas, puntos de acogida de refugiados y trenes que tratan de ponerlos a salvo.

El grupo interpreta su canción sobre esos mismos lugares, en imágenes alternadas con otras muy duras, algunas de las cuales habrían sido rodadas en la región de Kiev.

La canción está escrita pensando en la madre del líder de la banda, Oleh Psiuk, explica el texto que acompaña al video.

"Si Stefania es el himno de nuestra guerra, quiero que se convierta ahora en el de nuestra victoria", prosigue el texto.

"Kalush Orchestra" venció ayer en el festival de Eurovisión, celebrado en la ciudad italiana de Turín, con una canción que se interpreta como un canto a la madre patria y una denuncia de la guerra desatada con el inicio de la invasión rusa, el 24 de febrero.

Tras su actuación en el Pala Olímpico de Turín, desde el escenario, Psiuk pidió "ayuda" para su país, así como para la ciudad de Mariupol y la acería de Azovstal, donde se atrinchera la resistencia.

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelensky, expresó tras su victoria la determinación a acoger la celebración de Eurovisión el próximo año a pesar de la guerra.

"El año que viene Ucrania será la sede de Eurovisión. Haremos todo lo posible para recibir algún día a los participantes e invitados de Eurovisión en una Mariupol ucraniana ¡Libres, pacíficos y reconsruidos!", señaló Zelenski en sus canales de comunicación.

Ucrania, una de las favoritas en todos los pronósticos "eurovisivos" previos a esta final, ganó imponiéndose a Reino Unido, en la segunda plaza, y a España, representada por Chanel.

Stefania de Kalush Orchestra traducida al español

La que en un principio fue dedicada a la madre del líder de la banda Kalush Orchestra, ahora se ha vuelto un himno para Ucrania. Aquí te presentamos la letra traducida al español:

Stefanía

Madre Stefanía, Madre Stefanía

El campo está floreciendo, pero su pelo se está tornando gris

Madre, cántame la canción de cuna

Quiero escuchar tu querida voz



Ella me mecía como un bebé, me otorgó un ritmo

No puedes arrebatarme la fuerza de voluntad, la heredé de ella

Creo que ella era más sabia que el Rey Salomón

Siempre encontraré el camino a casa, incluso si todos los caminos están destruidos



Ella no me despertaría aunque hubiese una tormenta fuera

O si hubiera una tormenta entre ella y mi abuela

Confiaba en mí más que en nadie

Incluso cuando estaba cansada, seguía sosteniéndome



Canción, canción, canción de cuna



Madre Stefania, madre Stefania

El campo está floreciendo, pero su pelo se está tornando gris

Madre, cántame la canción de cuna

Quiero escuchar tu querida voz



Ya no soy un niño, pero ella siempre me tratará como uno

Ya no soy un niño, pero ella sigue preocupándose por mí

cuando estoy fuera



Madre, todavía eres joven

Si no aprecio tu bondad, voy hacia un callejón sin salida

Pero mi amor por ti no tiene fin



Madre Stefania, madre Stefania

El campo está floreciendo, pero su pelo se está tornando gris

Madre, cántame la canción de cuna

Quiero escuchar tu querida voz

