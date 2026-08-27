Washington.— Estados Unidos pausó temporalmente las citas para solicitar visados de inmigrante en el mundo, por la necesidad de entrenar a su personal consular sobre nuevos procedimientos, informó un portavoz del Departamento Estado.

“Cuando hay cambios en las citas para entrevistas de visados, las embajadas y consulados comunican cualquier cambio directamente a los solicitantes”, indicó el portavoz, algo que coincide con los mensajes que han comenzado a recibir solicitantes de visado en todo el mundo con suspensiones de citas ya programadas. El entrenamiento está relacionado con procedimientos para asegurarse que los receptores de esos visados no suponen un cargo a las arcas públicas. Según otra fuente citada por el Washington Post, las citas para obtener visados de inmigrante han sido canceladas desde el lunes hasta el final de este mes de agosto.

El material formativo fue puesto a disposición de los consulados después de que un juez federal declarara ilegal el veto a los visados a ciudadanos de 75 países.

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