Miami.- A un año de la derogación de la protección federal conocida como Roe vs. Wade, que permitía la práctica del aborto a toda mujer en territorio estadounidense, se presentarán protestas y festejos en diversas ciudades de la Unión Americana.

“El país continúa muy dividido con este tema y ambas posturas quieren ser escuchadas; pero especialmente las mujeres proaborto, a quienes les quitaron ese derecho en casi todo el país”, dice a EL UNIVERSAL el analista Hernán Molina. “Lo interesante es que un asunto de salud pública se ha politizado tanto, que va a influir en los votos para 2024”.

Proaborto y elecciones

“Hace un año que comenzamos la pelea, estamos luchando por recuperar un derecho fundamental de la mujer”, dice a este diario Alejandra Soto, de Planned Parenthood, “necesitamos rescatar a esas 25 millones de mujeres -en edad reproductiva- que hoy viven en estados donde hacer uso de la libertad sobre su cuerpo es un crimen”.

El presidente y la vicepresidente de Estados Unidos, Joe Biden y Kamala Harris, visitan este día el Comité Nacional Demócrata donde participarán, por separado, en diversos eventos a lado de las 3 agrupaciones más poderosas de la Unión Americana a favor del aborto y los derechos reproductivos de la mujer.

A lado de Planned Parenthood, EMILYs List y NARAL Pro Choice America enviarán un mensaje a la población estadounidense sobre la necesidad de recuperar el derecho federal al aborto, dejando claro que el tema es parte importante rumbo a las elecciones presidenciales de 2024 y que el Partido Demócrata es el camino para recuperarlo.

Los provida

Las agrupaciones provida no se quedarán quietas y este primer aniversario de la derogación de Roe vs. Wade, celebrarán a lo grande por lo que consideran una victoria en medio de la guerra por salvar la vida a los no nacidos.

Students for Life America (SFLA), Pro Life Partners Foundation, 40 days for Life y Live Action hicieron un llamado a sus seguidores y a quienes están a favor de la vida para celebrar la victoria contra la muerte de los no nacidos, en el National Mall de Washington, en el Memorial Lincoln. “Es el momento de mantenernos unidos”, dijo en un comunicado Kristan Hawkins, presidente de SFLA.

Representantes de iglesias cristianas de distintas denominaciones han dado a conocer en diversos comunicados que hay mucho que celebrar, refiriéndose a lo que consideran “el triunfo de la vida sobre la muerte de inocentes”.

El Obispo de Arlington, Virginia, Michael Birbidge, y presidente de Pro Life Activities, declaró que “esto apenas es el inicio de momentos críticos, de los esfuerzos que debemos hacer para proteger la vida humana”. Lo anterior lo dijo en relación a que aún hay estados que permiten el aborto en su legislación.

Redes de mujeres

Un número no determinado de agrupaciones femeninas han estado ayudando a mujeres de diversas edades a trasladarse a estados en la Unión Americana o, incluso, a la frontera sur, del lado mexicano, para poder practicarse un aborto de manera confiable y segura.

En Estados Unidos, los grupos denominados Marcha de las Mujeres, Red de Fondos para el Aborto, Move On y Ultra Violet, además de las ya mencionadas, de Planned Parenthood, EMILYs List y NARAL Pro Choice America, han estado en permanente contacto con redes de mujeres en México como Red Transfornteriza de Aborto en Chihuahua, Red Necesito Abortar en Monterrey y Red de las Bloodys en Tijuana.

“Lo que hacemos es apoyar económicamente y con envío de medicamentos a mujeres en Estados Unidos que viven en estados donde no pueden abortar”, dice a este medio la vocera de Red Transfronteriza de Aborto, quien pidió el anonimato; “estamos con ellas en la lucha para que el derecho a abortar vuelva a ser un derecho nacional en su país -Estados Unidos-”.

En el Congreso

A manera de protesta política, los senadores demócratas en el Congreso estadounidense decidieron presentar diversas legislaciones que, en su redacción, den acceso a las mujeres al aborto en todo el país. Quieren hacer enojar a los republicanos, dicen, y ponerlos en evidencia.

“Ellos saben -los senadores demócratas- que no van a ninguna parte con lo que presenten porque necesitan unanimidad -en los votos-, pero quieren que el país los vea otra vez -a los republicanos- en esa actitud cerrada y que una mayoría piensa que es contra las mujeres, particularmente las que votan”, explica el politólogo Molina.

“Recordemos que el año pasado los candidatos demócratas lograron capitalizar en las urnas -de las elecciones de término medio-, lo que fue la cancelación del derecho al aborto para las mujeres por las leyes federales; muchos jóvenes y mujeres le retiraron su voto a los republicanos y ahora -los demócratas- quieren repetir para el 2024” dice el especialista.

En contraposición, los proaborto siguen apoyando y promoviendo públicamente las más de 50 demandas en contra de la administración de Joe Biden, las cuales demandan volver a la protección federal para el aborto.

Así el aborto hoy

Actualmente son 14 los estados de la Unión Americana que prohíben totalmente la práctica del aborto en cualquiera de sus formas. Estos son: Alabama, Arkansas, Dakota del Norte, Dakota del Sur, Idaho, Kentucky, Louisiana, Mississippi, Missouri, Oklahoma, Texas, Virginia Occidental y Wisconsin.

12 estados tienen restricciones para abortar; según cada legislación de estos estados, pueden ser entre 6 a 26 semanas de gestación para practicarlo. 8 de estos 12 estados tienen prohibido no autorizar el aborto por orden de un juez federal.

20 entidades mantienen la legalidad del aborto en etapas avanzadas o, incluso, sin ninguna limitación para realizarlo. Esto incluye al Distrito de Columbia. Los 5 estados restantes mantienen muy pocas restricciones.