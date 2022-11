Elon Musk trolea a Trump por “no caer en la tentación” de Twitter

El nuevo dueño de Twitter, Elon Musk, se burló este domingo del expresidente Donald Trump por negarse a regresar a la plataforma social a pesar de que su cuenta fue restituida.

Musk realizó una polémica votación en Twitter para ver si los usuarios querían el regreso de Trump, cuya cuenta fue suspendida en 2021 —tras el asalto al Capitolio— por incitación a la violencia. En aquel momento, se mencionó que era una suspensión permanente.

Trump entonces creó su propia plataforma, Truth Social, donde cuenta con 4.6 millones de seguidores.

Lee también: Rey Carlos III prohíbe el foie gras en las residencias de la realeza ¿Por qué?

Desde que asumió el control de Twitter, Musk insinuó la posibilidad de devolver su cuenta a Trump, en aras de la “libertad de expresión”.

Pero, a pesar de que la cuenta ya está activa, y de que el propio Trump pidió a su gente participar en la votación, el magnate rechazó volver y dijo que se quedará en Truth Social. Después de todo, es dueño de 90% de las acciones de esa plataforma.

Pero Musk parece no estar tomando muy bien el desdén de Trump. Este domingo posteó una polémica imagen de una mujer con la falda levantada. El pajarito azul de Twitter está colocado justo sobre el trasero de la mujer, que lo muestra a un monje etiquetado con el nombre de Donald Trump.

Musk subió el tuit con esta frase: “Y no nos dejes caer en tentación”, aludiendo a la resistencia del ex mandatario a regresar a Twitter.



And lead us not into temptation … pic.twitter.com/8qNOXzwXS9

— Elon Musk (@elonmusk) November 21, 2022