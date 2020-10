“Elijan a alguien que nos trate bien”

Reynosa, Tamps.— A los migrantes asentados en esta frontera poco les importan las elecciones en Estados Unidos, para ellos lo relevante es que quien resulte ganador, les quite la etiqueta de delincuentes y violadores, y que les permita cumplir el llamado sueño americano.

Héctor Silva, director de la Casa Senda de Vida, al igual que varios migrantes africanos —que por el momento se encuentran varados en las fronteras de Tamaulipas debido a la pandemia—, aseguran que el demócrata Joe Biden podría ser una buena opción de cambio para que las políticas migratorias implementadas por el republicano y actual presidente de Estados Unidos, Donald Trump, desaparezcan.

Johari Abioye, oriundo de Ghana y quien desde hace un año radica en Reynosa, asegura que recientemente se interesó en la política estadounidense porque el mandatario es el culpable de que muchos de ellos no puedan completar el sueño americano.

“Creo que todos los migrantes sabemos quién es Donald Trump, no se puede hablar bien de él porque a los migrantes nos ha frustrado la entrada a su país. Él dice que somos malas personas, que le quitamos el trabajo a los que nacieron allá y por eso muchas personas no nos quieren”.

Por ello, dice, ha escuchado que el demócrata y exvicepresidente Biden podría ser una mejor opción.

“Los migrantes no podemos decidir en las elecciones, nosotros no votamos, pero las personas que ya están asentadas allá pueden hacer la diferencia para nosotros al elegir a un mejor presidente, uno que nos trate mejor y que entienda que sólo queremos vivir bien, y en nuestro país no podemos”, declara.

Actualmente Johari se dedica a limpiar cristales de autos en los cruceros de Reynosa y con este trabajo paga una modesta renta en la zona centro de la ciudad, donde vive temporalmente con un haitiano y un africano.

Silva destaca que hasta este centro se han acercado candidatos al Congreso de Estados Unidos, al menos, en tres ocasiones.

“Esto ha sido bueno porque despejan muchas dudas que los migrantes tienen respecto a su proceso legal para llegar a Estados Unidos, el problema es que cuando ganan, se rompe la comunicación, ya no los volvemos a ver”.

Respecto a los candidatos a la presidencia de Estados Unidos, Silva destaca que la política migratoria de Donald Trump ha sido muy dura, muy agresiva.

“Tal vez un cambio sea bueno, lo principal es que dejen de ver a los migrantes como criminales, Trump calificó a los mexicanos hasta de violadores, eso provocó mucha agresión.

“Queremos solamente que les den un trato humanitario digno, que quien quede como presidente les permita trabajar y que no separen a más familias”.