El presidente electo de Estados Unidos, Joe Biden, dijo hoy que con el equipo que seleccionó para la seguridad nacional, su país está “de vuelta” y "listo para liderar el mundo" cuando termine el gobierno de Donald Trump.

"Es un equipo que refleja el hecho de que Estados Unidos está de vuelta. Listo para liderar el mundo y no retraerse", dijo Biden al presentar a sus elegidos para dirigir la diplomacia y la seguridad nacional de su gobierno.

Biden se mostró "orgulloso" de su elección del cubano-estadounidense Alejandro Mayorkas como secretario de Seguridad Nacional (DHS, en inglés) de su futuro gobierno.

"Mientras que el DHS afecta a todo el mundo, dado su papel crucial en asuntos de inmigración, estoy orgulloso de que por primera vez el Departamento recaiga en un inmigrante, un latino, que sabe que somos una nación de leyes y valores", dijo Biden.

Sobre el nombramiento del exsecretario de Estado, John Kerry, como enviado especial presidencial para el Clima, señaló que es una prueba de la "determinación" de Estados Unidos en el tema climático.



We have no time to lose when it comes to our national security and foreign policy — I need a team that’s ready on day one. Tune in as I introduce key members of that team for the first time. https://t.co/eYC4hDwV05

También llamó a sanar heridas. “Comencemos este trabajo para sanar y unir a Estados Unidos, así como al mundo", dijo.

Además, ratificó su compromiso de luchar contra el cambio climático, asunto en el que aseguró nadie debe "subestimar ni por un minuto" su determinación.

El presidente electo presentó este martes a su equipo de seguridad nacional y de exteriores, incluido el exsecretario de Estado John Kerry como enviado presidencial para el Clima.

Sobre los anuncios hechos por las autoridades de Pennsylvania y Nevada en los que certifican el triunfo de Biden en esos estados, el mandatario hizo un llamado a unirse.

“Se acabó la elección. Es hora de dejar de lado el partidismo y la retórica diseñada para demonizarnos unos a otros”, escribió en Twitter.



The election is over.

It’s time to put aside the partisanship and the rhetoric designed to demonize one another.

We have to come together.

— Joe Biden (@JoeBiden) November 24, 2020