El día que Mijaíl Gorbachov, ex líder de la Unión Soviética, tomó vodka en EL UNIVERSAL

El 10 de diciembre de 1992, el último líder de la Unión Soviética, Mijaíl Gorbachov, visitó las instalaciones de EL UNIVERSAL, de cuyo recuerdo queda una placa conmemorativa.

"Para conmemorar la visita a "El Gran Diario de México" del señor: Mijaíl S. Gorbachov. Ex presidente de la U.R.S.S. Premio Nobel de la Paz. Siendo presidente y director general de EL UNIVERSAL, CIA. Periodistica NAL. S.A. de C.V. El sr. Lic. Juan Francisco Ealy Ortiz", se lee en la placa.

Ese día, tras descubrir la placa testimonio de su visita a EL UNIVERSAL, recibió una copa de cristal pequeña, aspiró el licor, preguntó: "¿Esto qué es?", según la crónica que el diario publicó al día siguiente.

Se le contestó que era vodka. "Pues si les gusta el Vodka ruso, es bueno que las copas sean de este tamaño porque si no, puede ser muy peligroso", dijo Gorbachov.

Este hecho histórico pudo ser narrado por Fidel Samaniego, reportero y cronista de gran trayectoria en el periódico.

Gorbachov dijo a Samaniego que anotara todo lo que viera, "anote usted que acepté lo que me dieron de comer, y que estaba muy bueno".

Colaborador desde marzo de ese año de EL UNIVERSAL, bromeó diciendo que "otro diario lo pretendía".

Habló de Rusia siempre diciendo "mi país" en la sala de juntas de la dirección del diario, donde se dijo "en casa".

"Mijaíl Gorbachov, estadista y hombre. Y su voz de pronto alta o luego en tonos bajos. Y ese rostro que sonríe todo sin reservas o refleja la preocupación por Rusia, a la que menciona siempre: 'Mi país'"

Asimismo, narró: "Él, quien golpearía con el puño la mesa de la Sala de Juntas de la Dirección General de este diario cuando exclamó": "No podemos permitir un golpe democrático, no debe interrumpirse".

"El mismo que minutos más tarde ante otra mesa, con un plato de salmón y arenque en la mano izquierda, se percató que los demás no se habían servído aún. Entonces extendió la mano derecha al frente, dijo: 'Por favor, también ustedes; no me gusta comer solo'", dijo el exlíder.

Lee también: ¿Qué fue la Perestroika, la reforma que impulsó y defendió Mijaíl Gorbachov?

Fue recibido por el Licenciado Juan Francisco Ealy Ortiz, Presidente Ejecutivo y del Consejo de Administración de EL UNIVERSAL.





Fallece Mijaíl Gorbachov, último dirigente de la Unión Soviética

El último presidente de la URSS y padre de la perestroika, Mijaíl Gorbachov, falleció hoy en Moscú a la edad de 91 años.

Lee también: Putin, Guterres, Johnson y otros líderes lamentan muerte de Mijaíl Gorbachov; "profundo pesar", dice presidente de Rusia

"Esta tarde tras una larga y grave enfermedad falleció Mijaíl Gorbachov", dijeron fuentes del Hospital Clínico Central a la agencia RIA Nóvosti.

Gorbachov ha fallecido tras una larga enfermedad, según el Hospital Clínico Central, informa la agencia Interfax.

De acuerdo con la agencia TASS, Gorbachov será enterrado en el cementerio de Novodevichy de Moscú, donde yacen los restos de destacados personajes de la historia de este país y se encuentra también la tumba de la esposa de Gorbachov, Raísa.

Lee también: El inicio iluso de la Perestroika, el cosmos y hasta el amor: de esto hablaba Gorbachov en 2017

Gorbachov llevaba años viviendo alejado del foco mediático por problemas de salud.

Los medios locales llegaron a afirmar que pasaba meses hospitalizado por un cúmulo de afecciones.

En 2019 el último dirigente soviético fue ingresado por una neumonía.

Con información de Luisa García Valenzuela

Suscríbete aquí para recibir directo en tu correo nuestras newsletters sobre noticias del día, opinión, planes para el fin de semana, Qatar 2022 y muchas opciones más.

aosr/ml*