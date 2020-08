Dos personas murieron por disparos la noche del martes en la ciudad estadounidense de Kenosha, mientras se producían protestas antirracistas surgidas luego de que un afroestadounidense fuera baleado por un policía blanco el pasado fin de semana.

La violencia se desató cuando cientos de manifestantes marchaban por tercera noche consecutiva en esa ciudad de Wisconsin para protestar tras divulgarse un video en el que se ve cómo Jacob Blake recibió varios disparos a quemarropa por parte de un policía blanco de Kenosha.

Blake, de 29 años, intentaba entrar a su vehículo, en el que se encontraban sus tres hijos, cuando fue baleado el domingo.

Este último caso de violencia policial contra un afroestadounidense generó protestas también en otras ciudades de Estados Unidos, incluidas Nueva York y Minneapolis, como parte del movimiento Black Lives Matter (las vidas de los negros importan).

El departamento policial de Kenosha dijo que sus oficiales respondieron, junto a otras dependencias, a reportes de un tiroteo con múltiples víctimas poco antes de la medianoche.

"El tiroteo se saldó con dos muertos y una tercera víctima alcanzada por las balas, que fue llevada al hospital con heridas serias pero que no representan una amenaza a su vida", señaló en un tuit, añadiendo que la investigación está "activa y en marcha".

Más temprano se difundieron en internet videos que mostraban personas corriendo por las calles de Kenosha mientras se escuchaban disparos. Y en otras grabaciones se veían hombres heridos tendidos en el suelo.

Al respecto, el comunicado de la policía dijo: "Los investigadores están al tanto de los videos que están circulando en redes sociales vinculados a este incidente".

La mayoría de las protestas han transcurrido en paz, aunque algunos manifestantes ya habían incendiado autos y edificaciones las noches del domingo y el lunes en Kenosha.

En previsión de otra noche de protestas, las autoridades instalaron el martes una valla de hierro frente al juzgado del condado, escenario de enfrentamientos entre policías y manifestantes las últimas dos noches.



A member of the white supremacist #BoogalooBoys shot multiple protesters in #Kenosha. Although he had an AR15 he was not confronted by police or SWAT but ignored & allowed to walk out of the area. @KenoshaPolice shoot unarmed Black men but see armed white men as allies. pic.twitter.com/NBNxw9aRNY

— Bishop Talbert Swan (@TalbertSwan) August 26, 2020