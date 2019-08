Detienen a hombre supuestamente armado en Universidad de Harvard

El Departamento de Policía de Cambridge informó que un hombre presuntamente armado fue detenido en las inmediaciones de la Universidad de Harvard en esa ciudad de Massachusetts.

A través de Twitter, las autoridades indicaron que el sospechoso Sohan Panjrolia, de 31 años, fue detenido en el área de Cambridge.

“Se cree que el sospechoso es buscado por un reciente homicidio en Filadelfia”, agregó en un comunicado.



Local authorities in and around Cambridge are conducting a search in #HarvardSquare after the following wanted individual was believed to have been seen in the area. https://t.co/cKd7vodsDG pic.twitter.com/6vAw26eJDv

— Cambridge Polic (@CambridgePolice) August 6, 2019