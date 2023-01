Detención de "El Chapo" cumple con estándar internacional: asesor de Biden tras solicitud del capo a AMLO

Luego de que el abogado de Joaquín Guzmán Loera, El Chapo, denunciara las condiciones “inhumanas” en que está detenido quien fuera líder del Cártel de Sinaloa, un alto asesor del presidente estadounidense Joe Biden aseguró que la detención “cumple con el estándar internacional”.

En entrevista con la televisora NTN24, Juan S. Gonzales, asesor especial de Biden y director senior de Seguridad Nacional para el Hemisferio Occidental, dijo que “no sé los particulares, pero sé que el Buró de Prisiones da buenas condiciones”.

Aunque explicó que no podía opinar más porque es un tema que maneja el Departamento de Justicia, acotó que El Chapo está detenido “en condiciones que cumplen con el estándar internacional. Nosotros cumplimos con nuestros deberes internacionales”.

“El Chapo”, responsable de traficar cocaína y otras drogas a Estados Unidos durante más de 25 años, fue extraditado a Estados Unidos en 2017. En ese país se le declaró culpable de narcotráfico, lavado de dinero y uso de armas de fuego. En julio de 2019 fue sentenciado a cadena perpetua, que cumple en la cárcel de máxima seguridad ADX Florence, en el desierto montañoso de Colorado.

Sin embargo, este martes, José Refugio Rodríguez Núñez, abogado del capo sinaloense, dijo a una radio local que su cliente le hizo llegar un mensaje en el que pedía al presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador intervenir jurídicamente para lograr su regreso a México ante las “condiciones degradantes e inhumanas” de su reclusión, que incluyen la incomunicación con su abogado y su familia.

“De abril a la fecha lo han sacado de un corralito que mide dos metros de ancho por 2.5 de largo, una vez por semana, máximo tres veces a la semana por dos horas, pero no le pega el sol. La comida es de pésima calidad... no hay salud, estuvo enfermo de unas muelas y en vez de curarlo se las sacaron para que no estuviera molestando”, relató Rodríguez Núñez.

El abogado sostuvo que el capo fue entregado a las autoridades estadounidenses por el entonces secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray, en enero de 2017 sin tener derecho a su garantía de audiencia.

El abogado Rodríguez confirmó este miércoles a la AFP que su objetivo es que Guzmán “regrese a México para ser juzgado por los procesos penales que tiene” pendientes y para cumplir su condena en una cárcel local, atendiendo a un convenio penitenciario entre México y Estados Unidos.

Agregó que presentará formalmente la solicitud escrita ante la Cancillería "en próximas semanas”.

El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, dijo este miércoles que revisará un pedido del narcotraficante Joaquín "Chapo" Guzmán de que le permitan cumplir su condena en México, alegando sufrir un "tormento psicológico" en la cárcel estadounidense donde está recluido.

“Lo vamos a revisar [el pedido]. Cuando se trata de derechos humanos hay vías y hay instancias internacionales”, dijo el mandatario izquierdista en su habitual conferencia de prensa.

López Obrador informó que la solicitud, que fue remitida al embajador de México en Washington por el abogado del capo José Refugio Rodríguez, ya fue recibida por la Cancillería mexicana.

“Nada más hay que ver (...) si nosotros tenemos posibilidad de hacerlo, si tenemos facultad para hacerlo, pero siempre hay que dejar la puerta abierta cuando se trata de derechos humanos”, agregó el presidente.

La declaración de López Obrador contradice lo dicho el martes por su canciller Marcelo Ebrard, quien sostuvo que no veía posibilidades de atender el pedido pues el otrora jefe del cártel de Sinaloa ya fue sentenciado en Estados Unidos. En declaraciones a los medios dijo que “vamos a ver, pero está cumpliendo una condena allá, tiene una sentencia”. El canciller precisó que el tema será revisado por la Fiscalía General de la República. * Con información de AFP

