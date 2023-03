"Debería hacer campaña... pero contra los cárteles", responde a AMLO republicano que propuso usar al ejército de EU en México

El congresista republicano Dan Crenshaw, de Texas, respondió al presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, que "debería hacer campaña contra los cárteles".

Sobre la propuesta de los republicanos para designar a los cárteles como terroristas, López Obrador advirtió en su conferencia matutina: "Si no cambian su actitud y piensan que van a utilizar a México por sus propósitos propagandísticos, electoreros, politiqueros, nosotros vamos a llamar a que no se vote por ese partido, por intervencionista, inhumano, hipócrita y corrupto”.

Crenshaw reaccionó en Twitter: "El presidente de México dijo hoy que haría campaña contra mí y contra cualquiera que quiera apuntar a los cárteles. Vamos. Lol".

Siguió: "Contrólese. Debería hacer campaña contra los cárteles que ASESINAN a su propia gente, no contra los estadounidenses que quieren ayudar a erradicarlos".



Captura de Twitter @DanCrenshawTX

Crenshaw, autor de la iniciativa en el Comité de Exteriores para permitir el uso de la fuerza militar contra los narcos mexicanos, había cuestionado anteriormente a López Obrador: "¿Por qué protege a los cárteles?”.

En un mensaje en español, Crenshaw había declarado el miércoles que los cárteles “son los mismos que han asesinado al pueblo mexicano durante los últimos 20 años; los mismos que recientemente asesinaron a dos estadounidenses que visitaban México para someterse a un procedimiento médico; los mismos que recientemente comenzaron a traficar fentanilo a mi país, lo cual ha desencadenado el envenenamiento masivo de más de 70 mil estadounidenses por año.

“¿Por qué rechaza la ayuda de Estados Unidos? ¿Por qué protege a los cárteles? Ellos son su enemigo, y Estados Unidos es su amigo”, cuestionó el legislador al mandatario mexicano.



