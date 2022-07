Frente al aumento de casos de Covid-19 en el mundo, informalmente llamado la Quinta Ola de Covid, María van Kerkhove, jefa técnica del programa de emergencias de salud de la OMS, advirtió que “estamos jugando con fuego” al permitir que el virus circule “con tanta intensidad”.

Vía Twitter , la experta de la Organización Mundial de la Salud denunció que “las muertes a nivel global están en niveles similares a marzo de 2020”, en el peor momento de la pandemia de coronavirus. “Si bien las muertes ahora son muchas menos que en los picos en los últimos dos años y medio, debemos recordar que en marzo de 2020 sabíamos muy poco sobre este virus y no teníamos tratamientos ni vacuna”.

Actualmente, agregó, “tenemos varias intervenciones para salvar vidas que no estamos utilizando de forma efectiva ni consistente a nivel global y las muertes deberían ser mucho menores a estas alturas”.

Alertó que “la pandemia no ha terminado y estamos jugando con fuego al dejar que este virus circule a niveles tan intensos”. La experta ya había advertido, en junio, que al circular el virus de este modo, se corría el riesgo de que surjan variantes más peligrosas y difíciles de controlar.

Sobre las variantes de ómicron, Kerkhove indicó este domingo que la BA.5 “ha sido detectada en 83 países, con una prevalencia de entre 37 y 52% entre el 19 y el 25 de junio”, y que la BA.4 también está en ascenso, aunque no al ritmo que la BA.5

A pesar de los éxitos en la ciencia y la medicina, de las acciones en materia de salud pública que han salvado vidas, Kerkhove dijo que “nuestro trabajo no ha terminado. No desmantelemos lo que se ha construido. La equidad en las vacunas no se ha alcanzado”.

Insistió en que “demasiadas personas están muriendo de forma innecesaria”, porque existen las herramientas para evitarlo. “Permanezcan vigilantes, utilicen cubrebocas, mantengan el distanciamiento, vacúnense, abran las ventanas, lávense las manos, háganse pruebas, aíslense si se contagian, hagan cuarentena si estuvieron en contacto con una personas contagiado; infórmense”, recomendó. “Vivan sus vidas, pero de forma segura… sus vidas son preciosas”.

La OMS, recalcó, “seguirá trabajando con todos, en todas partes, hasta que esta emergencia se termine… y seguiremos trabajando para estar mejor preparados e, idealmente, para prevenir otra pandemia”.

