Corte Suprema propina gran derrota a Trump

Washington.— En otra gran derrota para el presidente saliente Donald Trump, la Corte Suprema de Estados Unidos rechazó este viernes la demanda liderada por Texas, que desafió los resultados electorales en cuatro estados clave ganados por Joe Biden.

En su escrito, la alta instancia judicial señaló que “Texas no ha demostrado un interés judicialmente reconocible sobre la manera en que otros estados llevaron a cabo las elecciones”.

Sus nueve integrantes, incluidos tres designados por Trump, concluyeron que Texas no tenía derecho a interferir en la organización de elecciones en otros estados. El comunicado no reveló detalles sobre la deliberación de los nueve jueces del Supremo (seis conservadores y tres progresistas), aunque no hubo ninguna opinión de disenso.

“La Corte Suprema ha rechazado de manera decisiva y rápida el último de los ataques de Donald Trump y sus aliados al proceso democrático”, explicó el portavoz de la campaña de Biden, Mike Gwin.

Los jueces Samuel Alito y Clarence Thomas habrían permitido que el caso se presentara al tribunal, pero enfatizaron que no otorgarían ningún otro remedio.

Steve Vladeck, analista de la Corte Suprema y profesor de derecho de la Universidad de Texas, dijo a la cadena CNN que la decisión es “lo más cercana posible al último clavo en el ataúd para los desafíos legales relacionados con las elecciones”. El fiscal general de Wisconsin, Josh Kaul, comentó a la CNN que la decisión es “una gran noticia para la democracia y el Estado de derecho”.

Por el voto por correo

Esta semana, el fiscal general de Texas, el republicano Ken Paxton, solicitó a la Corte que impidiera que Georgia, Michigan, Pennsylvania y Wisconsin, todos ellos estados donde venció Biden, refrendaran su victoria en el Colegio Electoral, al alegar que sus gobernadores emplearon la pandemia como “pretexto” para cambiar las reglas electorales y permitir un mayor voto por correo, opción que eligieron millones de estadounidenses.

A esos cuatro estados les corresponden en total 62 votos en el Colegio Electoral, de manera que si el Supremo se hubiera posicionado a favor de Paxton, el resultado de las elecciones hubiera podido cambiar, puesto que Trump acumula 232 votos y Biden 306, por encima de la barrera de 270 necesaria para alcanzar la Casa Blanca.

El Colegio Electoral se reúne el lunes para elegir formalmente a Biden como próximo presidente de Estados Unidos. Trump había calificado la demanda presentada por Texas contra cuatro estados como “la grande” y la que terminaría con la Corte Suprema deshaciendo la mayoría sustancial del Colegio Electoral de Biden y permitiendo que el presidente saliente sirva otros cuatro años en la Casa Blanca.

Un total de 106 legisladores republicanos de la Cámara Baja respaldaron la demanda de Texas contra los resultados. El Partido Republicano del estado criticó la decisión y al final de un comunicado dijo: “Quizás los estados respetuosos de la ley deberían unirse y formar una unión de estados que acaten la Constitución”.

Presenta a más integrantes

Mientras, Biden presentó su lista más reciente de nominados para ocupar puestos clave.

La vicepresidenta electa Kamala Harris los llamó “líderes que ayudarán a brindar alivio inmediato a nuestro gran país”.

Biden presentó a Tom Vilsack, candidato a secretario de Agricultura; Marcia Fudge, al Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano; Denis McDonough, a Asuntos de Veteranos; Katherine Tai, nominada para Representante Comercial de Estados Unidos, y Susan Rice, para presidir el Consejo de Política Interior de la Casa Blanca.