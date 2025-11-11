Más Información

Unión de Productores de Caña se deslinda de protestas y bloqueos; alcanzan nuevo acuerdo de arancel al azúcar importada

Detienen a 6 militares involucrados en la muerte de las niñas Leidy y Alexa en Sinaloa; FGR dará seguimiento al caso, dice

Bajan 37% los homicidios dolosos en México: Gabinete de Seguridad; 32 asesinatos menos al día desde hace 13 meses

Hallan sin vida a niña de 4 años desaparecida tras agresión armada en Juchitán, Oaxaca; hay 3 detenidos

¡Confirmado! Línea 1 del Metro reabrirá por completo el 16 de noviembre: Clara Brugada

Salud reporta 74 casos de sarampión activos en nueve estados de México; suman 5 mil 153 en el 2025

Tras un año, diputados instalan Comité de Ética; sancionará a legisladores y difundirá principios de conducta

Detenciones impulsan cobertura de García Harfuch: Estudio A.R.M.A.

Sedena, tras huéspedes para los hoteles del Tren Maya

¿Hasta cuándo afectará el frente frío número 13 al Valle de México?

Explosión por acumulación de gas deja cuatro lesionados y daños en 120 departamentos en Tlalnepantla

Jalisco blindará su frontera con Michoacán; buscan evitar "efecto cucaracha"

La Corte Suprema extendió el martes una orden que bloquea los pagos completos del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP por sus iniciales en inglés) ante las señales de que el cierre del gobierno podría llegar pronto a su fin, reanudando el financiamiento del programa en su totalidad.

La orden extiende una caótica situación por al menos unos días más. Las personas que dependen del programa para alimentar a sus familias han recibido sus asignaciones mensuales completas en algunos estados, mientras que otras no han recibido nada.

La orden expira poco antes de la medianoche del jueves.

El Senado ha aprobado un proyecto de ley para poner fin al cierre y la Cámara de Representantes podría votar la iniciativa incluso a partir del miércoles. La reapertura del gobierno reactivaría un programa que ayuda a 42 millones de estadounidenses a comprar alimentos, pero se desconoce qué tan rápido se reanudarían los pagos completos.

Los jueces eligieron el que es prácticamente el camino de menor resistencia, anticipando que el cierre terminará pronto al tiempo que evitan cualquier fallo legal significativo en torno a si las órdenes de los tribunales de menor instancia para mantener la financiación completa durante el cierre son correctas.

mgm

