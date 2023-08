Bangkok. Al menos 25 personas han muerto a raíz de un corrimiento de tierra en una mina de jade en el norte de Birmania, mientras los equipos de emergencia buscan todavía a más de una decena de desaparecidos, informan este miércoles medios locales.

Según los informes iniciales, alrededor de 40 empleados y un número indeterminado de mineros irregulares se encontraban el domingo trabajando en la prospección de jade cuando una enorme pared de unos 300 metros de altura y 76 metros de ancho se derrumbó, publica hoy el diario The Global New Light of Myanmar.

El súbito desplome del muro de arena y piedra sobre el lago en el fondo de yacimiento causó un pequeño tsunami que arrastró a varios trabajadores.

