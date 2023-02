Conoce los grandes personajes que se ausentarán de la coronación del rey Carlos III

La familia real británica ya se prepara para celebrar la pronta coronación del Rey Carlos III, la cual comenzará los primeros días de Mayo.

Sin embargo ya se sabe que algunos miembros de la familia real británica y celebridades o personajes reconocidos no asistirán a la coronación del Rey Carlos III por pedido de la mismísima Camilla Parker, la nueva Reina Consorte del Reino Unido.

¿Quiénes no asistirán a la coronación del Rey Carlos III?

Ya se conoció la lista de los artistas que serán parte de los invitados especiales en la coronación del Rey Carlos III. Por ejemplo se conoció (y también llamó la atención) que el músico Elton John no está en la lista definitiva de invitados. El intérprete de “Candle In The Wind” era muy amigo de Lady Di, y se cree que ese es el motivo por el que no fue invitado.

En cuando a los miembros de otras familias reales, se sabe que el príncipe Alberto de Mónaco y su esposa, la princesa Charlene, no irán a la coronación. No se conoció el motivo de esta decisión, pero se cree que será la hermana del príncipe Alberto, Carolina de Mónaco, quien los representará en la ceremonia.



Foto: Alberto y Charlene de Mónaco. Fuente: Instagram @hshprincesscharlene

Tampoco se sabe si el príncipe Harry y Meghan Markle estarán presentes en la coronación. Se sabe que la relación entre los duques de Sussex y el príncipe William no es la mejor, pero Harry es el hijo del actual Rey del Reino Unido, y protocolarmente se espera su presencia.

¿Qué celebridad de Hollywood irá a la coronación del Rey Carlos III?

Todavía no hay nada confirmado, pero se dice que el actor Tom Cruise estará presente en la coronación del Rey Carlos III. El protagonista de “Top Gun: Maverick” ya recibió su invitación. “No hay manera de que Tom rechace esta invitación. Es un evento altamente prestigioso y Tom es un verdadero ‘royalist’, además es cercano al príncipe William y a Kate”, reveló una fuente al medio The Sun.