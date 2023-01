Conmueve niño genio en matemáticas que vende dulces en la calle para ayudar a su madre

“La matemática es fácil, son conjugaciones de números, pero en realidad todo se basa en la suma y resta". Así explicó Juan José, de 11 años y vendedor de dulces en un parque de Colombia, su asombrosa habilidad para realizar sumas, restas, multiplicaciones y divisiones.

En un video, que dura 6 minutos y 39 segundos, el menor mostró su destreza para los números y explicó por qué, a pesar de su amor por estudiar y aprender, no puede ir colegio.

Las imágenes se hicieron virales en Antioquia y otras regiones del país, a través de Instagram, TikTok y grupos de Whatsapp, hasta el punto que algunos gobernantes y figuras públicas han empezado a preguntar por él para ubicarlo.

"Yo vendo confiticos para ayudar a mi familia porque lastimosamente mi papá se fue para el cielo, mi mamá está muy enferma y mis dos hermanitos tienen 5 y 4 años", explicó Juan José.

El reto que le propone a sus clientes para poder vender los dulces es que ellos le lanzan preguntas matemáticas y él las debe de responder. En la medida en que lo haga correctamente, deberán comprarle la misma cantidad de confites por problema resuelto.

Quien grabó el video lo puso a prueba y empezó con una multiplicación fácil: "¿5 por 8?". Pero el niño genio le respondió: "No eso es pa' niños... 40".

-¿Le hago preguntas duras? -preguntó su cliente.

-Sí -respondió con seguridad.

Así llegó la primera prueba con un mayor grado de dificultad: "26 por 50". Sin pensarlo más de dos segundos, el niño soltó: "mil 300". Pero a su interlocutor le tocó sacar la calculadora para verificar si el resultado, en efecto, era correcto.

Lee también: ¿Su hijo tiene problemas de movilidad, erupciones, dolor de estómago? Podría ser Covid largo, advierten expertos

La sorpresa fue mayor para el adulto cuando después de tres operaciones el niño había acertado con precisión a todas. "¿Usted dónde estudió?", le preguntó con asombro. "No, yo no estudio", lamentó el menor.

"No he tenido la oportunidad. Cuando puedo me pongo a leer", agregó Juan José. Y las preguntas continuaron y las respuestas también. "Yo quiero ser presidente, porque yo me sé la cifra exacta para acabar con la pobreza".

Su cliente no ocultó el asombro ante la habilidad del niño. "Usted tiene que estudiar, yo este video lo voy a subir a las redes sociales porque yo sé que alguien se va a interesar en su inteligencia", le prometió. "Ojalá le llegue al presidente para que le mande una beca".

Lee también: Policía de Londres se declara culpable por más de 20 violaciones en 17 años

De hecho, algunos mandatarios y figuras de la opinión pública ya han empezado a preguntar por Juan José para poder apoyarle. Uno de ellos fue el gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria.

"Ayúdenme a encontrar este impresionante genio. Él y todos nuestros niños y niñas merecen estar en el camino virtuoso de la educación y las oportunidades. Unidos vamos a apoyarlo. Por favor quienes tengan información me escriben mensaje privado", publicó en su cuenta de Twitter.

El periodista y youtuber Daniel Samper Ospina fue otro de los que preguntó por él: "¿Alguien sabe dónde podemos ubicar a este niño para conseguirle una beca?".

Aún no se conoce con exactitud dónde sucedieron los hechos. Sin embargo, algunos usuarios señalaron que las imágenes fueron grabadas en Cartago, Valle del Cauca. En todo caso, autoridades y famosos ya buscan a Juan José para poder ayudarle a desarrollar su talento y habilidad con los números.

*El Grupo de Diarios América (GDA), al cual pertenece EL UNIVERSAL, es una red de medios líderes fundada en 1991, que promueve los valores democráticos, la prensa independiente y la libertad de expresión en América Latina a través del periodismo de calidad para nuestras audiencias.

Suscríbete aquí para recibir directo en tu correo nuestras newsletters sobre noticias del día, opinión, planes para el fin de semana, Qatar 2022 y muchas opciones más.