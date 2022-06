Weibo



Dos personas murieron en el interior del vehículo murieron en el accidente de Shanghái.



El fabricante de automóviles eléctricos chino Nio confirmó que dos personas murieron este miércoles cuando uno de sus vehículos cayó desde el tercer piso del edificio sede de la compañía en Shanghái, China.

Los fallecidos son un trabajador de Nio y otro de una empresa socia.

El incidente ocurrió el pasado miércoles 22 de junio alrededor de las 17:20 horas, informó la firma. Las personas que murieron se encontraban dentro del vehículo cuando este cayó desde el edificio.

Nio anunció haber iniciado una investigación inmediata sobre el incidente en cooperación con funcionarios del gobierno.

El área del tercer piso desde donde cayó el automóvil se ha descrito de diversas formas como una sala de exposición, una instalación de pruebas o un estacionamiento.

"Nuestra compañía ha colaborado con el departamento de seguridad pública para lanzar una investigación y analizar la causa del accidente. Basándonos en el análisis de la situación en la escena, podemos confirmar de forma previa que este fue un accidente (no causado por el vehículo)", dijo la compañía en un comunicado.

"Nos sentimos muy tristes por este accidente y queremos expresar nuestras más profundas condolencias a nuestro colega y compañero de negocios que perdieron sus vidas. Se ha conformado un equipo para ayudar a las familias", añadió.

Terrible story of two test drivers at #China’s electrical vehicle manufacturer NIO being killed when a car somehow smashed out of a building and came crashing down from a great height. pic.twitter.com/4ZNI2t7LqZ

— Stephen McDonell (@StephenMcDonell) June 23, 2022