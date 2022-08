China desafía a Occidente y mantiene ejercicios militares en los alrededores de Taiwán

Beijing.- China continuó este lunes los ejercicios militares alrededor de Taiwán, desafiando los llamados de Occidente y Japón a terminar las mayores maniobras militares de su historia en torno a la isla que considera como parte de su territorio.

"El Ejército Popular de Liberación (EPL) de China continuó ejecutando ejercicios conjuntos prácticos y entrenamiento en el mar y espacio aéreo alrededor de la isla de Taiwán, enfocándose en organizar operaciones conjuntas submarinas y de ataques marítimos", dijo el comando este del ejército chino en un comunicado.

China comenzó a realizar maniobras con fuego real en seis grandes áreas alrededor de Taiwán el jueves, al día siguiente de la visita que la presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi, efectuó a la isla.

Los ejercicios debían terminar en principio el domingo al mediodía, a las 04:00 hora local, según la administración de seguridad marítima china.

Pero el domingo, ni China ni Taiwán confirmaron su conclusión, aunque el ministerio taiwanés de Transporte había mencionado una reducción parcial.

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, expresó el lunes su preocupación por la continuación de los ejercicios militares de China, pero dijo que no esperaba una escalada.

"Me inquieta que estén haciendo tanto alboroto. Pero no creo que vayan a hacer nada más de lo que están haciendo", declaró Biden a periodistas.

Este lunes, Taiwán recriminó a China la prolongación de sus ejercicios militares.

"El Ministerio de Relaciones Exteriores condena con firmeza la decisión de China de extender sus maniobras militares. La provocación y agresión de China ha dañado el status quo del Estrecho de Taiwán y ha aumentado las tensiones en la zona", dijo la cancillería taiwanesa en un comunicado.

"Advertencia"

China estima que Taiwán, una isla de 23 millones de habitantes, es una provincia a la cual no logró aún reunificar con el resto de su territorio tras el final de la guerra civil china (1949).

En respuesta a la visita de Pelosi, la la tercera figura más importante de la administración de Estados Unidos, China suspendió su cooperación con Washington en varios ámbitos clave, incluyendo la lucha contra el cambio climático y cuestiones de defensa.

Un portavoz del ministerio chino de Relaciones Exteriores, Wang Wenbin, no confirmó el lunes de manera formal que se estuvieran llevando a cabo nuevos ejercicios, pero subrayó que la reacción de su país era "legítima, racional y legal".

"Se trata de una advertencia a quienes provocan problemas así como a los partidarios de la independencia de Taiwán", subrayó.

Durante sus ejercicios, China desplegó aviones de combate, buques de guerra y misiles balísticos alrededor de Taiwán, en lo que los analistas consideran como un simulacro de bloqueo y de invasión de la isla.

El ejército taiwanés afirmó que había detectado 39 aviones militares, de los que 21 habían cruzado la línea de demarcación entre los dos países (que China no reconoce), y 13 buques chinos.

Sin embargo, Taiwán insistió en que ningún caza o barco chino entró en sus aguas territoriales.

El sábado, el secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken, denunció la "total desproporción" de la reacción china y emitió una declaración conjunta con sus homólogos japonés y australiano pidiendo a China que pusiera fin a las maniobras.

Ejercicios taiwaneses

Por su parte, para mostrar cuán cerca estuvo de Taiwán, el ejército chino publicó un video de la costa y las montañas de la isla, filmado por un piloto.

También divulgó una foto que asegura fue tomada desde uno de los buques militares que patrullaba cerca de Taiwán, en la que se ve a lo lejos la costa.

El ejército de la isla se ha mantenido alerta durante todas estas maniobras, y este lunes anunció que organizará esta semana sus propios ejercicios con disparos reales.

Las fuerzas taiwanesas se entrenarán en la defensa de desembarcos el martes y el jueves en la región de Pingtung (sur). Varios cientos de soldados y unos 40 cañones serán desplegados para estos ejercicios, según la misma fuente.

De acuerdo con el ejército taiwanés, estas maniobras ya estaban programadas y no son una respuesta a China.

Según expertos, los ejercicios revelan la creciente capacidad de China de llevar a cabo un duro bloqueo de Taiwán, así como de obstruir la llegada de fuerzas estadounidenses, estimaron expertos.

"En algunas áreas, sus capacidades podrían incluso superar a las de Estados Unidos", dijo a la AFP Grant Newsham, investigador del Foro Japonés de Estudios Estratégicos, ex oficial de la Marina estadounidense.

"Si una (futura) batalla se limitara a la zona que rodea Taiwán, la armada china sería un oponente peligroso, y si los estadounidenses y los japoneses no intervienen por alguna razón, las cosas se pondrían muy difíciles para Taiwán", añadió.

Lee también: Secretario general de la ONU califica de "suicida" cualquier ataque a centrales nucleares

agv